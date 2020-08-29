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Vatandaşa test işkencesi

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PCR testi yapılan bir vatandaş, aradan 24 saat geçmesine rağmen test sonucunu alamadı

Vatandaşa test işkencesi
 
 
 
Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından PCR testi yapılan bir vatandaş, aradan 24 saat geçmesine rağmen test sonucunu alamadı.
Lefkoşa’da önceki gün Covid 19 için test yaptıran bir vatandaşa sonuçları dün alabileceği söylendi ancak bu gerçekleşmedi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün saatlerce test sonucunu almayı bekleyen vatandaşa görevliler tarafından sonuçların bugün verileceği söylendi.
Olaya tepki gösteren vatandaş, hastane görevlilerinin “birazdan sonuçları vereceğiz” diyerek kavurucu sıcakta kendisini saatlerce beklettiğini sonra da “yarın gelin(bugün) ” dediğini ifade ederek yapılanın saygısızlık olduğunu belirtti.
 
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