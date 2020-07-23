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Vaka sayısı patladı

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KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 1142 olurken, 5 pozitif vakaya rastlandı. Vakaların biri hava yolu ile 4 vaka ise gemi yoluyla ülkeye geldi

Vaka sayısı patladı
 
 
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1142 olduğunu,  5 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, 1 pozitif vakanın hava yolu ile  diğer 4 vakanın ise gemi yoluyla ülkeye geldiğini belirtti.  
Vakaların  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını kaydeden Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını ifade etti.  
Pilli, sağlık için kuralların önemine işaret ederek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyma gerektiğini hatırlattı.  
22  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle: 
Dün Yapılan Test Sayısı: 1142       
Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5     
İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  
Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 60.025 
Toplam Vaka Sayısı- 130 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 20      
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
 
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