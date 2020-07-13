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Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı

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Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:03

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 12 milyon 856 bin 228’e ulaştı.

Rusya'da son bir günde ölü sayısı 130 artarak 11 bin 335’e, iyileşen sayısı 3 bin 615 artarak 501 bin 61’e ulaştı. Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi daha crona virüse yenildi. Avrasya ülkelerinde de yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor. Çin'de ise son 24 saatte 7 kişide daha corona virüs tespit edildi. Güney Kore'de 44 yeni vakaya rastlandı. Öte yandan, corona virüs normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor. Ayrıca, ABD'de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 698 artarak 137 bin 418'e yükseldi.

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