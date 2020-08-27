Uyku bozukluklarına karşı ne yapabiliriz?

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İpek İkiz, fiziksel aktivitemizin azalması ve stres nedeniyle uyku problemlerimizin artabileceğini ve uyku problemlerinin önlenmesinde doğru uyku pozisyonlarının seçilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İpek İkiz “ Uyku bozuklukları ve alınabilecek önlemler” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İkiz açıklamasında , fiziksel aktivitemizin azalması ve stres nedeniyle uyku problemlerimizin artabileceğini ve uyku problemlerinin önlenmesinde doğru uyku pozisyonlarının seçilmesinin çok önemli olduğuna değinerek, “Uyurken hangi pozisyonu tercih ederseniz edin vücudunuzu orta hatta ve dengede tutmaya özen gösterin. Bu, omurganızdaki doğal kavisleri korumak ve böylece stres (gerginlik) ve zorlanmaları azaltmak için önemlidir” dedi.

İkiz uyuku pozisyonlarını, yastık, doğru yatak seçimi, vb etkenleri uyku bozuklukları ve sağlık açısından değerlendirdi;

Yan yatma pozisyonu: Sırt yapılarının (diskler, kaslar ve bağlar) en uygun pozisyonu almasına yardımcı olabilir. Orta hat pozisyonunu elde etmek için bükülmüş dizleriniz arasına yerleştireceğiniz bir yastık kalçalarınızı desteklemeye yardımcı olabilir.

Yüzüstü yatma pozisyonu: En fazla soruna neden olma potansiyeline sahiptir. Riskleri en aza indirebilmek için boynunuzu orta hatta olabildiğince yakın tuttuğunuzdan emin olun. Boynunuzun doğru pozisyonda olduğundan emin olmak için göğsünüzün altında bir yastıkla uyumaya çalışın. Belinizde oluşabilecek ağrıları önlemek için karnınızın altına bir yastık da koyabilirsiniz.

Sırtüstü yatma pozisyonu: Yatarken belinizi rahatlatmak için dizlerinizin altına yastıklar yerleştirin. Boynunuzu ve başınızı orta hat pozisyonunda desteklemek için yeterli yastık kullandığınızdan emin olun.

Yastıklar: Kullanılan yastıkların tipi ve sayısı, omuzlarınızın ne kadar geniş olduğuna, uyku pozisyonunuza ve kişisel tercihlerinize bağlıdır. Boynunuzu ve başınızı tamamen desteklemek için özel olarak oluşturulmuş ortopedik bir yastık kullanabilirsiniz. Kullanılacak yastık sayısını belirlerken, çok az yastık kullanmanın başınızı geriye doğru eğebileceğini veya çok fazla yastığın başınızı öne doğru eğip boynunuzu zorlayarak boyun ağrısına yol açacağını unutmayın. Benzer şekilde, yan yatışta başınız ve omuzlarınız arasındaki boşluğun yastıklarla doldurulduğundan emin olun böylece boynunuz doğru bir şekilde hizalanmış olur.

Doğru yatak seçimi: İhtiyaçlarınıza uygun olan yatağı bulmak önemlidir. Orta sertlikte, destekleyici ve konforlu bir yatak uygun bir seçimdir. Bir partnerle uyuyorsanız, vücut ağırlıklarınızdaki farklılıklar, farklı destek seviyeleri gerektirebilir.

Yorgan: Bir yorgan seçerken önemli faktörlerden birisi yorganın hafifliğidir.

Sıcaklık: Uygun ve rahat yatak giysisi seçimi uyku problemlerinin önlenmesinde önemli bir diğer faktördür. Odanın uygun ısıda olması uykuya rahat dalmanıza yardımcı olacaktır. Uygun havalarda hafifçe bir pencere açabilirsiniz.Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya özen gösterin.

Omurganızı koruyun: İnsanların yüzde 95'i hayatlarının bir noktasında sırt veya bel ağrısından muzdariptir ve bunun sorumlusu genellikle kötü duruş pozisyonlarıdır. Omurga sağlığınız iyi bir gece uykusu için çok önemlidir.

Stresten uzak durun: Stresinizi en az düzeye indirmeye çalışın çünkü stres kaslarınızın sertleşmesine neden olabilir, gevşemenizi ve rahatlamanızı zorlaştırabilir

Egzersiz: Düzenli olarak egzersiz yapmak uyku düzeninin sağlanmasında yardımcı olabilir, ancak egzersiz sırasında salgılanan bazı hormonlar uykuya dalmanızı engelleyebileceği için, akşam geç saatlerde egzersiz yapmaktan kaçının. Haftada üç kez 20 dakika boyunca hafif egzersiz, vücudun aşırı enerjiyi kullanmasına yardımcı olarak ve geceleri daha kolay uyumanıza yardımcı olur. Egzersiz, kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcıdır. Düşük kan şekeri seviyesi enerjiyi azaltarak, konsantrasyonu etkiler.

