Üstel: Yeni tedbirler kapıda

Sağlık Bakanı Ünal Üstel BRT’de katıldığı programda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı, pandemi sürecindeki son aşama ile ilgili bilgi verdi…

Bakan Üstel, havaların ısınması ile birlikte insanların büyük bir rahatlığa kavuştuğunu ve virüs bitmiş gibi hareket ettiğini belirterek, bulaşın da bu artığını söyledi.

Covid-19 virüsünün sürekli olarak mutasyona uğradığını ve semptomların da arttığını belirten Üstel, virüsle uzun sure daha mücadele verilecek gibi göründüğünü kaydetti… Yapılan uyarılara uyulmadığını belirten Üstel, “ Biz uyardık sonra sanki insanlarımız bize hiç kulak vermedi” dedi…

Ekonomik anlamda insanların zor durumda olduğu bilinci ile hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Üstel, işletmelerin de kurallara uyması gerektiğini kaydetti, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemelerin yapılacağını ifade etti…

Üstel, ülkenin yeni bir kapanmayı kaldıramayacağını vurgulayarak, yeni tedbirlerin kapıda olduğu mesajı verdi…

Yeni kararların bugün açıklanacağını vurgulayan Üstel, yeni kararlarla birlikte kapalı alanlara girişlerde PCR zorunluluğu getirileceğini, bu kurallarla birlikte de denetimlere hız verileceğini söyledi…