Üstel "Aşı gelecek rahat olun"

Sağlık Bakanı Üstel "60 yaş, 55 yaş, 50 yaş kronik hastalar ve sonra sıkıntılı olan sektörlere geçeceğiz. Elimize gelen aşıların programına göre gidiyoruz. Önümüzdeki hafta halkımızla paylaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti yanımızda, halkımız rahat olsun. Aşı konusunda AB’de üçüncü sıradayız. Aşı gelecek rahat olun… Panik yapmasın hiç kimse…"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşılama ile ilgili yeni bir program yaptıklarını belirterek, kimsenin panik yapmamasını istedi, “Aşı gelecek rahat olun” dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk olan Sağlık Bakanı Ünal Üstel Kovid-19 salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, mutasyon virüslerin tespit edilmesi kapsamında yeni bir test kiti gerektiğine dikkat çekti.

Örneklerin Türkiye’ye gidip gelmesinin zaman kaybı olduğunu, bu nedenle mutasyon tespiti için kitlerin KKTC’ye getirileceğini kaydeden Üstel, “Biz burada yapmaya başlayacağız bu testleri… En azından bir varyantın olduğu bölgeyi kontrol altına alacağız. Bu taramaları çoğaltmak için de yerel yönetimlerden ve özel hastanelerden destek almaya başladık” dedi.

“LABORATUVARIMIZIN KAPASİTESİNİ ARTTIRIYORUZ”

PCR testlerinin sayısını 3 bin 500’lerden, 5-6 binlere yükseltmeye çalıştıklarını ifade eden Üstel, cihaz kapasitesinin arttırılacağını ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan laboratuvarın i genişletileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Üstel, “Laboratuvarı güvenli bir noktaya çekiyoruz, DNA elemanı alacağız, iki makine alacağız ve büyüteceğiz. Kapasitesini arttırıyoruz. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, Güzelyurt’a ve Girne’ye de cihaz takviyesi yapacağız. Dünyanın 'hızlı test' dediği, antijen testlerini, güvenilirliği PCR gibi değil ancak siparişini verdik. En geç Pazartesi elimizde olacak” ifadelerini kullandı.

“AŞI KONUSUNDA AB’DE ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ”

Aşı programını tekrar dijital ortama taşıdıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Üstel, “Yeni bir program yaptık. Pazartesi - salı günü denemeye başlayacağız. Denemede eksik ve sıkıntıları görerek gerekli düzeltmeleri başlatacağız. Şeffaf ve herkesin soru sorduğu zaman cevap verebileceğimiz bir ortam yaratacağız” ifadelerini kullandı.

65 yaş üzeri, kronik hastaların tümünün aşılanmasının tamamlanmasıyla alt yaş gruplara geçileceğini söyleyen Üstel, şunları söyledi:

“60 yaş, 55 yaş, 50 yaş kronik hastalar ve sonra sıkıntılı olan sektörlere geçeceğiz. Elimize gelen aşıların programına göre gidiyoruz. Önümüzdeki hafta halkımızla paylaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti yanımızda, halkımız rahat olsun. Aşı konusunda AB’de üçüncü sıradayız. Aşı gelecek rahat olun… Panik yapmasın hiç kimse…

Biz iyi bir noktadayız, program çerçevesinde ilerliyoruz. Kronik hasta ve 65 yaş üzeri önceliğimizdir. İkinci fazı tamamlayacağız, yaşa ve risk faktörüne göre sıraya koyacağız. “

“EV KARANTİNASINA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK”

Ev karantinası hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı Üstel, “GSM operatörleri bir proje hazırladı, sundular. Bütün kontrolü yapacaklar… Yerel idareler ve polisler denetleyecek. Evin dışına çıktığı zaman bizim haberimiz olacak. Hukuk bürolarıyla yaptığımız protokollerde de 5 asgari ücret veya hapislik cezası yer alacak uymayanlara… Kronik hastalar ve çocuklu ailelerle denetimlerimizi yapacağız” dedi.