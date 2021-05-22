Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut vurguladı: “Ülkenin yalnız yüzde 15’i aşılandı. Bu kişilerin yüzde 80’i de Sinovac ile aşılandı. Sinovac etkinliği yüzde 50, bu durumda biz yüzde 7,5 bağışıklık oranındayız demektir”



Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ülkemizde büyük çoğunluğun Sinovac marka aşı olduğunu, Türkiye’de de çoğunluğun Sinovac olduğunu ancak son günlerde bir aşı değişikliğine gidilerek yoğun şekilde BionTech marka aşı siparişi yapıldığına dikkat çekti.

“Bizim risk grubumuzun yüzde kaçı aşılandı? Hangi aşıyla aşılandı? Hastaneye yatış değil hasta olmaktan korunmaktan bahsediyoruz. Sizin toplumunuzun yüzde yüz aşılanmamışken kullandığınız aşı bulaşmayı ve bulaştırmayı engellemeyen bir aşı ise aşı olmayan korunamayacak demektir” diyen Gürkut, “Ülkenin yalnız yüzde 15’i aşılandı. Bu kişilerin yüzde 80’i de Sinovac ile aşılandı. Sinovac etkinliği yüzde 50 ise bu duruda biz yüzde 7,5 bağışıklık oranındayız demektir” açıklamasında bulundu.

KTTB Başkanı Gürkut, “Fransa’dan BionTech aşısı olan bir kişi ülkemize gelecekse buyursun gelsin. Çünkü bu aşının yüzde 95 üzerinde hem bulaşmama hem de bulaştırmama özelliği vardır. Üzerine birde çift PCR yapılınca bulaş riski en aza indirgenir” dedi.

Öte yandan ülkemizde kullanılan hızlı testlerin dünyada yalnızca Türkiye ve KKTC’de uygulandığına dikkat çeken Gürkut, bu testlerde izolasyon aşamasının atlandığı için duyarlılık seviyesinin düşük olduğu riskini de hesaba katmak gerekliliğine işaret etti.

Diğer yandan birlik tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ise kısaca şöyle denilmişti;

“Aşılanma konusunda, ECDC (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi)’nin yayınladığı bilgilere göre FDA veya EMA’ dan acil kullanım onayı almış aşıların tam doz uygulanmasından itibaren yüksek korunma sağlanmaktadır. 26 Mart 2021 itibariyle, dört COVID-19 aşısı AB’de şartlı pazarlama izni almıştır. EMA tarafından yapılan değerlendirmeyi takiben de Comirnaty (BioNTech / Pfizer), Moderna (mRNA aşısı), AstraZeneca/Oxford ve Janssen/ Johnson & Johnson aşıları onay almıştır. Söz konusu onay almış bu aşılar ile aşılanmış kişilerin Covid-19 Hastalığını alma ve yayma (bulaşma ve bulaştırma) olasılığı daha düşük bulunmuştur