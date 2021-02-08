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Ülkede mutasyonlu virüs varlığı Sağlık Bakanlığı'nca da doğrulandı

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede, İngiltere varyantı mutasyona uğramış Covid-19 virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede mutasyonlu virüs varlığı Sağlık Bakanlığı'nca da doğrulandı
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Pilli, “Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nde yaptırmış olduğu Covid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16’sında İngiltere varyantı Covid -19 virüsü tespit edilmiştir” dedi.  

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan Covid-19 virüs mutasyon analizi konusunda açıklamalarda bulundu.

Pilli, bu virüsün daha hızlı ve yaygın bulaştığı dikkate alındığında halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

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