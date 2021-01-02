Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, gıda analizlerinde ithal ürünlerde; 26 numunede 3 ve yerli ürünlerde 11 numunede 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde, Onbaşı İşl. Ltd’e ait ayva ve Cahide Kılıç’a ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi. Köşe Tic. Ltd’e ait cennet meyvesinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerde ise Mağusa sakinlerinden Ahmet Kartal’a ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.
Yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendiriliyor
|Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|Baharyolu Baharatları
|İthal
|Acı Pul Biber
|Temiz
|Baharyolu Baharatları
|İthal
|Tatlı Pul Biber
|Temiz
|Baharyolu Baharatları
|İthal
|İsot Biber
|Temiz
|M.Hacı Ali İşl.
|İthal
|Mısır DDGS
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Red Globe Üzüm
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Ayva
|Limit Üstü
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Limit Üstü
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ankara
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Limit Üstü
|TÜK
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|Ahmet Kartal
|Mağusa
|Dolma Biber
|Limit Üstü
|İdris Saraç
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|İdris Saraç
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|İdris Saraç
|Mağusa
|Dolma Biber
|Temiz
|İdris Saraç
|Mağusa
|Patlıcan
|Temiz
|Oktay Başman
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Sedat İster
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Sedat İster
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Halil Camuş
|Cengizköy
|Brokoli
|Temiz
|Atalay Canveren
|Yeşilırmak
|Marul
|Temiz
|Ülgeş Hançer
|Cengizköy
|Marul
|Temiz