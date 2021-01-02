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Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü

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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarına göre, ithal ürünlerde; 26 numunede 3 ve yerli ürünlerde 11 numunede 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü
Tarım Dairesi, 25-31 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, gıda analizlerinde ithal ürünlerde; 26 numunede 3 ve yerli ürünlerde 11 numunede 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde, Onbaşı İşl. Ltd’e ait ayva ve Cahide Kılıç’a ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi. Köşe Tic. Ltd’e ait cennet meyvesinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerde ise Mağusa sakinlerinden Ahmet Kartal’a ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.
Yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendiriliyor

 
   Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk  Temiz
Baharyolu Baharatları İthal Acı Pul Biber Temiz
Baharyolu Baharatları İthal Tatlı  Pul Biber Temiz
Baharyolu Baharatları İthal İsot Biber Temiz
M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır DDGS Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Limit Üstü
Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz
Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Cennet Meyvesi Limit Üstü
Köşe Tic. Ltd İthal Elma Gala Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Armut Deveci Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Limit Üstü
TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Nej Grain Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz
Ahmet Kartal Mağusa Dolma Biber Limit Üstü
İdris Saraç Mağusa Kabak Temiz
İdris Saraç Mağusa Domates Temiz
İdris Saraç Mağusa Dolma Biber Temiz
İdris Saraç Mağusa Patlıcan Temiz
Oktay Başman Mağusa Domates Temiz
Sedat İster Mağusa Hıyar Temiz
Sedat İster Mağusa Domates Temiz
Halil Camuş Cengizköy Brokoli Temiz
Atalay Canveren Yeşilırmak Marul Temiz
Ülgeş Hançer Cengizköy Marul Temiz
 
 
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