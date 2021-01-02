Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarına göre, ithal ürünlerde; 26 numunede 3 ve yerli ürünlerde 11 numunede 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz Baharyolu Baharatları İthal Acı Pul Biber Temiz Baharyolu Baharatları İthal Tatlı Pul Biber Temiz Baharyolu Baharatları İthal İsot Biber Temiz M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır DDGS Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Limit Üstü Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz Köşe Tic. Ltd İthal Cennet Meyvesi Limit Üstü Köşe Tic. Ltd İthal Elma Gala Temiz Köşe Tic. Ltd İthal Armut Deveci Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Limit Üstü TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Nej Grain Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz Ahmet Kartal Mağusa Dolma Biber Limit Üstü İdris Saraç Mağusa Kabak Temiz İdris Saraç Mağusa Domates Temiz İdris Saraç Mağusa Dolma Biber Temiz İdris Saraç Mağusa Patlıcan Temiz Oktay Başman Mağusa Domates Temiz Sedat İster Mağusa Hıyar Temiz Sedat İster Mağusa Domates Temiz Halil Camuş Cengizköy Brokoli Temiz Atalay Canveren Yeşilırmak Marul Temiz Ülgeş Hançer Cengizköy Marul Temiz

Tarım Dairesi, 25-31 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, gıda analizlerinde ithal ürünlerde; 26 numunede 3 ve yerli ürünlerde 11 numunede 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde, Onbaşı İşl. Ltd’e ait ayva ve Cahide Kılıç’a ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi. Köşe Tic. Ltd’e ait cennet meyvesinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.Yerli ürünlerde ise Mağusa sakinlerinden Ahmet Kartal’a ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.Yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendiriliyor