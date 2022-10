Tütünü yakmadan ısıtan riski azaltılmış ürünler ile pasif içiciliğin önüne geçilebilir

Uluslararası hakemli bilimsel yayın platformu SpringerLink’te yayımlanan yeni araştırma, ısıtılmış tütün ürünleri gibi dumansız ürünlerin, tüketicilerin ve çevresindeki kişilerin sigara dumanına kıyasla zararlı kimyasallara maruziyetini azalttığını gösteriyor

Uluslararası global yayın platformu SpringerLink’te yayımlanan bilimsel araştırma, benzer koşullar altında ısıtılan tütün ürünlerinin hava kalitesine etkisini değerlendirdi. Dr. Maya I. Mitova liderliğindeki araştırmacılar, ısıtılan tütün ürünlerinin iç mekân kullanımının birebir simüle edildiği çevresel koşullar altında, yalnızca üç bileşenin (nikotin ve asetaldehit ve gliserin) tespit edildiğini ancak üç bileşenin de yetkili makamlar tarafından belirlenen eşik seviyelerin altında olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçları, tütünü yakmadan ısıtan riski azaltılmış ürünler sayesinde önemli bir halk sağlığı sorunu olan pasif içiciliğe maruziyetin de önüne geçilebileceğine işaret ediyor.Dr. Maya I. Mitova; “Isıtılan tütün ürünlerinin kapalı ortamlarda kullanımı, genel iç mekân hava kalitesini olumsuz etkilemezken sigara içmeye devam eden yetişkinler ve çevresindeki pasif içiciler için daha iyi bir alternatif olabilir. Yerleşim alanlarının düzenli olarak havalandırılması gibi normal hijyenik önlemler ise araştırmamızın sonucunda tespit ettiğimiz bileşenlerin düşük ila ihmal edilebilir zarar seviyelere düşmesini sağlayacaktır” dedi.ScienceDirect platformunda 2018 yılında yayımlanan benzer bir çalışma da ısıtılan tütün ürünlerinden kaynaklanan zararlı kimyasal oranlarının sigara dumanına kıyasla önemli ölçüde azaldığını, aynı zamanda ısıtılan tütün ürünleri kullanımında açığa çıkan aerosolün daha az koku oluşturduğunu ortaya koymuştu.Kaynak: Vapors from smoke-free products found to have no harmful effect on indoor air quality – Manila Bulletin (mb.com.ph)