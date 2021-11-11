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Turp ve sağlık

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Havanın soğumasıyla birlikte bağışıklığımızı da daha güçlü tutmalıyız. Dengeli ve yeterli beslenme, güçlü bir bağışıklık sistemine zemin hazırlar. Kış ayları sebzelerinden olan Turp; hem zengin besin ögelerini içermesiyle ve düzenleyici yapısıyla faydaları hafife alınmayacak kadar çoktur.

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Turp ve sağlık
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Faydaları;
  • Yüksek lif içermesi nedeniyle sindirim sistemini temizleme ve düzenlenmesinde rol oynar.
  • İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi hastalıkların doğal tedavi niteliğindedir.
  • Turp, hem kan basıncı düzenlemede hem de zarar görmüş kan hücrelerinin tamirini yaparak kalp, damar ve kan sağlığını korur.
  • Turp, sülfürlü bileşikler içerir ve bu sayede kansere karşı koruyucudur.
  • İçerdiği iyot sayesinde guatra bağlı koruma sağlar.
  • Özellikle kilo vermeye çalışan kişiler için tur, uzun süreli tok tutucudur.
  • Ayrıca DNA VE RNA’da oynadığı onarıcı rolüyle turp hem zinde hissettirir, hem de gençliğe katkı sağlar.
  • Özetle mevsimi de geldiğine göre turpu sofralarımızdan eksik etmemeliyiz.
 
Besin değeri
Enerji; 16 kalori
Protein; 8 gram
Yağ; 0,1 gr
C vitamini; 15 mg
Potasyum: 270 mg
Kalsiyum; 25 MG
Demir; 0,3 mg
 
Turp; ödem atıcı ve idrar söktürücü bir kök sebzedir. İçeriğinde bulunan C vitamini ve bolca lif tok hissettirir ve aşırı gıda alımını önler, metabolizma dostu bir gıdadır.


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