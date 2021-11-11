Turp ve sağlık

Havanın soğumasıyla birlikte bağışıklığımızı da daha güçlü tutmalıyız. Dengeli ve yeterli beslenme, güçlü bir bağışıklık sistemine zemin hazırlar. Kış ayları sebzelerinden olan Turp; hem zengin besin ögelerini içermesiyle ve düzenleyici yapısıyla faydaları hafife alınmayacak kadar çoktur.



Faydaları; Yüksek lif içermesi nedeniyle sindirim sistemini temizleme ve düzenlenmesinde rol oynar.

İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi hastalıkların doğal tedavi niteliğindedir.

Turp, hem kan basıncı düzenlemede hem de zarar görmüş kan hücrelerinin tamirini yaparak kalp, damar ve kan sağlığını korur.

Turp, sülfürlü bileşikler içerir ve bu sayede kansere karşı koruyucudur. İçerdiği iyot sayesinde guatra bağlı koruma sağlar.

Özellikle kilo vermeye çalışan kişiler için tur, uzun süreli tok tutucudur.

Ayrıca DNA VE RNA’da oynadığı onarıcı rolüyle turp hem zinde hissettirir, hem de gençliğe katkı sağlar.

Özetle mevsimi de geldiğine göre turpu sofralarımızdan eksik etmemeliyiz.

Besin değeri

Enerji; 16 kalori

Protein; 8 gram

Yağ; 0,1 gr

C vitamini; 15 mg

Potasyum: 270 mg

Kalsiyum; 25 MG

Demir; 0,3 mg



Turp; ödem atıcı ve idrar söktürücü bir kök sebzedir. İçeriğinde bulunan C vitamini ve bolca lif tok hissettirir ve aşırı gıda alımını önler, metabolizma dostu bir gıdadır.





Enerji; 16 kaloriProtein; 8 gramYağ; 0,1 grC vitamini; 15 mgPotasyum: 270 mgKalsiyum; 25 MGDemir; 0,3 mgTurp; ödem atıcı ve idrar söktürücü bir kök sebzedir. İçeriğinde bulunan C vitamini ve bolca lif tok hissettirir ve aşırı gıda alımını önler, metabolizma dostu bir gıdadır.