Turp ve sağlık

Faydaları;
- Yüksek lif içermesi nedeniyle sindirim sistemini temizleme ve düzenlenmesinde rol oynar.
- İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi hastalıkların doğal tedavi niteliğindedir.
- Turp, hem kan basıncı düzenlemede hem de zarar görmüş kan hücrelerinin tamirini yaparak kalp, damar ve kan sağlığını korur.
- Turp, sülfürlü bileşikler içerir ve bu sayede kansere karşı koruyucudur.
- İçerdiği iyot sayesinde guatra bağlı koruma sağlar.
- Özellikle kilo vermeye çalışan kişiler için tur, uzun süreli tok tutucudur.
- Ayrıca DNA VE RNA’da oynadığı onarıcı rolüyle turp hem zinde hissettirir, hem de gençliğe katkı sağlar.
- Özetle mevsimi de geldiğine göre turpu sofralarımızdan eksik etmemeliyiz.
Besin değeri
Enerji; 16 kalori
Protein; 8 gram
Yağ; 0,1 gr
C vitamini; 15 mg
Potasyum: 270 mg
Kalsiyum; 25 MG
Demir; 0,3 mg
Turp; ödem atıcı ve idrar söktürücü bir kök sebzedir. İçeriğinde bulunan C vitamini ve bolca lif tok hissettirir ve aşırı gıda alımını önler, metabolizma dostu bir gıdadır.