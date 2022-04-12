Tırnaklarınızda oluşan beyaz lekelerin nedeni hastalık olabilir!

Tırnaklarda beyaz leke herkes tarafından kendinde veya çevresinde mutlaka görülmüştür. Tırnaktaki lekelere sebep olan birçok etken vardır. Beyaz lekeler önemsiz olarak görülüp önemsenmese de ciddi hastalıklar nedeniyle görünüyor olabilirler.



Tırnakta zamanla şekil bozuklukları ve lekeler görülebilmektedir. Özellikle el bakımına dikkat eden kadınlar bu lekelerden rahatsız olmaktadırlar. Tırnakta lekeye neden olan birçok sebep bulunmaktadır. Lekeler genellikle tırnak yatağının zarar görmesinden oluşur. Zararsız sebeplerden oluşan lekeler genellikle kısa süre içerisinde geçmektedir. Eğer geçmeyen ve gün geçtikçe artan tırnak lekeleriniz varsa bunun altında yatan neden ciddi hastalıklar olabilir. TIRNAKTAKİ BEYAZ LEKELERİN NEDENLERİ Tırnak mantarı

Kansızlık

Kalsiyum eksikliği

Keratin hormonu yetersizliği

Protein eksikliği

Mineral eksikliği

Böbrek yetmezliği

Karaciğer hastalıkları

Siroz

Hepatit TIRNAKTAKİ LEKELERİ GEÇİRECEK YÖNTEMLER Tırnaklarınızı temiz tutun ve mutlaka nemlendirin

Tırnağınıza sürdüğünüz ojeleri uzun süre kullanmayın

Temizlik yaparken tırnaklarınızın ve ellerinizin yıpranmaması için eldiven kullanın

C vitamini içeren meyveler tüketin

