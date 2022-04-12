Tırnaklarınızda oluşan beyaz lekelerin nedeni hastalık olabilir!

Tırnakta zamanla şekil bozuklukları ve lekeler görülebilmektedir. Özellikle el bakımına dikkat eden kadınlar bu lekelerden rahatsız olmaktadırlar. Tırnakta lekeye neden olan birçok sebep bulunmaktadır. Lekeler genellikle tırnak yatağının zarar görmesinden oluşur. Zararsız sebeplerden oluşan lekeler genellikle kısa süre içerisinde geçmektedir. Eğer geçmeyen ve gün geçtikçe artan tırnak lekeleriniz varsa bunun altında yatan neden ciddi hastalıklar olabilir.
TIRNAKTAKİ BEYAZ LEKELERİN NEDENLERİ
Tırnak mantarı
Kansızlık
Kalsiyum eksikliği
Keratin hormonu yetersizliği
Protein eksikliği
Mineral eksikliği
Böbrek yetmezliği
Karaciğer hastalıkları
Siroz
Hepatit
TIRNAKTAKİ LEKELERİ GEÇİRECEK YÖNTEMLER
- Tırnaklarınızı temiz tutun ve mutlaka nemlendirin
- Tırnağınıza sürdüğünüz ojeleri uzun süre kullanmayın
- Temizlik yaparken tırnaklarınızın ve ellerinizin yıpranmaması için eldiven kullanın
- C vitamini içeren meyveler tüketin