Tıp Dünyasında Devrim!

Alzheimer tedavisinde kayda değer oranda başarı elde eden ilaç, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı

Tıp, son yüz yılda hiç olmadığı kadar ilerlemiş durumda. Bilim bugün pek çok hastalığı tedavi etmek, pek çok hastalığın üstesinden gelmek konusunda son derece başarılı. İnsanlığın ortalama yaşam süresinin uzamasında ve insan yaşamının daha kaliteli hale gelmesindeki büyük pay da şüphesiz tıp biliminin. Ancak bugün dahi tıbbın çare bulamadığı bazı amansız hastalıklar var. Alzheimer da o hastalıklardan biri. Bugün dünya genelinde, demans ve en yaygın formu olan Alzheimer hastalığına yakalanan milyonlarca insan var. Öte yandan geçtiğimiz günlerde, önümüzdeki süreçte Alzheimer hastalarına umut olabilecek bir gelişme yaşandı…

Dünyada ilk defa, Alzheimer hastalığının beyindeki tahribatını yavaşlatan bir ilaç geliştirildi. “Lecanemab” isimli ilacın klinik testlerine dair sonuçların, Alzheimer ile mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olduğu belirtildi. Bilim insanlarını fazlasıyla heyecanlandıran devrim niteliğindeki bu gelişme, tarihi bir başarı olarak değerlendirirdi. Detaylara birlikte bakalım…

Alzheimer, kabaca kişinin bilişsel kabiliyetlerini azaltan ve buna bağlı olarak konuşma, yürüme ve benzeri gibi yaşamsal fonksiyonların dahi ortadan kalkmasına neden olan ve genellikle yaşlılık döneminde görülen bir hastalık

Bilim insanları, uzun yıllardır bu hastalığın tedavisi konusunda yoğun bir çaba harcıyordu. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmaların büyük bir bölümü başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu nedenle Alzheimer hastalarının kullandığı bazı ilaçlar olsa da, hastalığın seyrini değiştirebilen bir ilaç bulunmuyordu…

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Biogen ve Japon Eisai biyoteknoloji şirketleri tarafından geliştirilen Lecanemab isimli ilacın, hastalığın beyni tahrip etme sürecini yavaşlattığı kanıtlandı

University College London (UCL) bünyesinde faaliyet gösteren Demans Araştırma Enstitüsünde yapılan klinik deneylerde test edilen ilacın, hastalığın erken evrelerindeki bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı görüldü. Böylece demansın en yaygın formu olan Alzheimer’ın tedavisinde yeni bir döneme girilmiş oldu…

İlacın klinik testlerine yaklaşık 1800 erken evre Alzheimer hastası katıldı

Çalışmaya katılan bazı hastalara düzenli olarak Lecanemab isimli ilaç verildi. Çalışmanın sonunda ilacın 18 aylık bir süreçte, Alzheimer hastalarının zihinsel becerilerindeki gerilemeyi yüzde 27 oranında azalttığı görüldü. “Yüzde 27” düşük bir oran gibi görünse de Alzheimer hakkında yapılan çalışmaların pek çoğunun mutlak bir başarısızlıkla sonuçlandığı düşünüldüğünde oldukça umut verici.

Lecanemab, Alzheimer hastalarının beyninde oluşan “beta amiloid” isimli yapışkan maddeyi hedef alıyor

Temelde proteinden oluşan bu beta amiloid isimli madde, hastaların beyinlerinde birikerek plaklar oluşturuyor ve bu plakalar nöronlar arasındaki boşluklara yerleşiyor. Daha önce yapılan çalışmalarda bu plakaların beyin hücrelerinin ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. İşte Lecanemab, beta amiloid isimli bu maddeyi hedef alıyor…

Bilim insanları Lecanemab isimli ilacın, Alzheimer’ın erken aşamalarında etkili olduğunu söylüyor

Bu nedenle hastalığı erken aşamada tespit edilemeyen insanların bu devrim niteliğindeki tedaviden faydalanma ihtimalleri şimdilik düşük görünüyor.

Alzheimer tedavisinde amiloidlerin hedef alınması gerektiği fikrini 30 yıl önce ortaya atan bilim insanı John Hardy, sonuçları “tarihi” olarak nitelendirdi

Hardy bu yeni gelişme hakkındaki görüşlerini, “Alzheimer tedavisinin başladığına tanık olacağımız konusunda iyimserim.” sözleriyle açıkladı. Bununla birlikte Edinburgh Üniversitesinden Prof. Tara Spires-Jones ise “Uzun bir zamandır başarısızlık oranımızın yüzde yüz olması nedeniyle bu sonuçlar çok önemli.” şeklinde bir açıklama yaptı. Pek çok bilim insanı geliştirilen bu yeni ilaç sayesinde Alzheimer’ın, tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olmaktan çıkabileceği görüşünde.