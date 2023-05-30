Tarım Dairesi, 19-25 Mayıs tarihlerini gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

26 Mayıs 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü Svs Tic Ltd. İthal Çilek Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü Henege Tarım Ltd. İthal Buğday Kepeği (Pelet) Temiz Henege Tarım Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi (Yağlı) Temiz TÜK İthal Kuzu B.Tamamlayıcı Temiz TÜK İthal Sığır Besi Tamamlayıcı Temiz Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Malta Eriği Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Anjelika Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Temiz Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Ali Güney Zümrütköy Biber Temiz Biren Tarım Güzelyurt Hıyar Temiz Hasan Şakir Ltd. Mevlevi Marul Temiz H.Hacı Şakir Ltd. Mevlevi Patlican Temiz

Tarım Dairesi, 19-25 Mayıs tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.Buna göre, 27 ithal üründen 3’ünde limit üstü koruma ürünü tespit edildi. SVS Tic. Ltd. ile Onbaşı Ltd.’in getirdiği elma golden ile SVS Ltd’in getirdiği çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.Yerli ürünlerde 4 numunenin tamamı temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.