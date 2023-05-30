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Tarım Dairesi, 19-25 Mayıs tarihlerini gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

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Tarım Dairesi, 19-25 Mayıs tarihlerini gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
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Tarım Dairesi, 19-25 Mayıs tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, 27 ithal üründen 3’ünde limit üstü koruma ürünü tespit edildi. SVS Tic. Ltd. ile Onbaşı Ltd.’in getirdiği elma golden ile SVS Ltd’in getirdiği çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.
Yerli ürünlerde 4 numunenin tamamı temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.

 
26 Mayıs 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü
Svs Tic Ltd. İthal Çilek Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü
Henege Tarım Ltd. İthal Buğday Kepeği (Pelet) Temiz
Henege Tarım Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi (Yağlı) Temiz
TÜK İthal Kuzu B.Tamamlayıcı Temiz
TÜK İthal Sığır Besi Tamamlayıcı Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Malta Eriği Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Anjelika Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Ali Güney Zümrütköy Biber  Temiz
Biren Tarım Güzelyurt Hıyar Temiz
Hasan Şakir Ltd. Mevlevi Marul  Temiz
H.Hacı Şakir Ltd. Mevlevi Patlican Temiz
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