Tarım Dairesi, 19-25 Mayıs tarihlerini gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 27 ithal üründen 3’ünde limit üstü koruma ürünü tespit edildi. SVS Tic. Ltd. ile Onbaşı Ltd.’in getirdiği elma golden ile SVS Ltd’in getirdiği çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.
Yerli ürünlerde 4 numunenin tamamı temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.
|26 Mayıs 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Limit Üstü
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Limit Üstü
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çilek
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Limit Üstü
|Henege Tarım Ltd.
|İthal
|Buğday Kepeği (Pelet)
|Temiz
|Henege Tarım Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi (Yağlı)
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Kuzu B.Tamamlayıcı
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Sığır Besi Tamamlayıcı
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Malta Eriği
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Erik Anjelika
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Ali Güney
|Zümrütköy
|Biber
|Temiz
|Biren Tarım
|Güzelyurt
|Hıyar
|Temiz
|Hasan Şakir Ltd.
|Mevlevi
|Marul
|Temiz
|H.Hacı Şakir Ltd.
|Mevlevi
|Patlican
|Temiz