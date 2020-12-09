Tabipler Birliği'nden artan vakalar konusunda uyardı

Tabipler Birliği Bilimsel Kurulu, atan kaynağı belirsiz vakalar nedeniyle alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler konusunda görüş ve önerilerini sunarak halka uyarıda bulundu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Bilimsel Kurulu, ülkede kaynağı belirsiz yerel koronavirüs vakalarının artması üzerine toplanarak, alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler konusunda görüş ve önerilerini sundu.

Yeni koronavirüsün (SARS CoV-2) hasta kişilerden saçılan damlacıkların ağız, burun veya göz yoluyla alınması ile bulaştığına dikkat çekilerek virüsün yüzeylerde birkaç gün yaşayabildiği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, salgının devam ettiğini hatırlatarak, şu uyarıların dikkate alınmasını önerdi:

1. El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

2. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas ettirilmemelidir.

3. Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 metre uzakta bulunulmalı).

4. Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

5. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalıdır.

6. Öksürme, hapşırma gibi şikayetleriniz varsa kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalıyorsanız ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

7. Kapalı ortamların sık havalandırılması, iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

8. Herhangi bir solunum yolu semptomu veya SARS CoV-2 semptomu gelişmesi halinde (öksürük, ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, koku-tat alma bozukluğu) maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve SARS CoV-2 PCR testi yaptırılmalıdır.

AŞI UYGULAMAYA GİRENE KADAR ÖZELLİKLE RİSK GRUBUNDAKİLER DAHA DİKKATLİ OLMALI

Tabipler Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Derelen Özgeç Ruso tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19’a karşı koruma sağlayacak günlük uygulamaya giren yani piyasaya sürülmüş herhangi bir aşı henüz olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Klinik deneme sürecinde olan ve klinik çalışmalarda etkinlikleri yüksek aşılar mevcuttur. FDA veya EMA onaylı, WHO veya ECDC tarafından önerilen bir aşının ülkemizde uygulamaya gireceği döneme kadar; özellikle risk grubundaki kişilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi (sağlık eğitimi, yeterli ve dengeli beslenme, yeterli ve düzenli uyku, fiziksel egzersiz, tütün kullanmama vb.) ve etkenle karşılaşma olasılığının azaltılması yani toplu etkinliklerden ve kalabalık alanlardan kaçınılması son derece önemlidir.”

Tabipler Birliği açıklamasında salgın kontrolünde toplumun önlemlere uyumunun en önemli faktörlerden olduğunun unutulmaması gerektiği kaydedilerek şu önerilere de yer verildi:

“KARANTİNA ÖNEMLİ… EV İZOLASYONU SİSTEMİ OLUŞTURULMALI”

“Ülkemizde kaynağı belirsiz yerel vaka sayısının fazla olmaması temaslı takibinin daha etkin bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle kişilerin duyarlı davranması ve bahsedilen önerilere uyulması önem taşımaktadır.

İmport vaka/ yurtdışı kaynaklı vaka sayısının çoğunlukta olması sebebi ile 7 günlük karantina koşullarının devam ettirilmesi önem taşımaktadır. Ancak merkezi karantinaların maliyeti kişiler tarafından da karşılansa devlet tarafından da karşılansa, büyük bir ekonomik yüke sebep olmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı acil olarak evde bakım hizmetleri (ev izolasyonu) ve denetimi için sağlık ekipleri ve denetim sistemi oluşturmalıdır.

“TARAMALAR YAYGINLAŞTIRILMALI”

Toplum taramasının yaygınlaştırılması, özellikle COVID-19 pozitif vakaların görüldüğü toplu hizmet alınan alanlarda ve riski yüksek çalışma yerlerinde (otel çalışanları, sağlık merkezleri, eczaneler, diş hekimleri, bar, restoran vb.) taramaların artırılması önem arz etmektedir.”