banner411
banner69
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
17 0
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
236 0
 
Berkel devam dedi
Berkel devam dedi
151 0
DAÜ'de yeni Fizik Lisans ve Kimya Lisans programları açılıyor
DAÜ'de yeni Fizik Lisans ve Kimya Lisans programları açılıyor
9 0
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
29 0
"Atom bombası gibiydi"
58 0
Dünya hızla ısınıyor
Dünya hızla ısınıyor
36 0
banner460

Tabipler Birliği: Gerekmedikçe Limasol'a seyahat etmeyin

banner476

KTBB Yönetim Kurulu adına  yazılı açıklama yapan Emre  Vudalı, son dönemde Limasol şehrindeki vaka artışının düşündürücü olduğunu belirterek “KTTB olarak bu bölgeye çok gerekli olmadıkça seyahat edilmemesini, zorunlu hallerde gidecek olan vatandaşlarımızın orta veya yüksek riskli aktivitelerden kaçınmasını tavsiye ediyoruz"

Tabipler Birliği: Gerekmedikçe Limasol'a seyahat etmeyin

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) , Limasol bölgesindeki Kovid-19 vaka artışlarının kaygı verici olduğunu belirterek, bu bölgeye çok gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi önerisinde bulundu.

KTBB Yönetim Kurulu adına  yazılı açıklama yapan Emre  Vudalı,  farklı ülkelerdeki Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve azalışları, hatta şehirlerdeki epidemiyolojik verileri yakından takip etmek gerektiğine işaret ederek, Türkiye ve Güney Kıbrıs’a ulaşım yönünden yakın olunmasının riski artrdığını kaydetti.

Vudalı, son dönemde Limasol şehrindeki vaka artışının düşündürücü olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu:

“KTTB olarak bu bölgeye çok gerekli olmadıkça seyahat edilmemesini, zorunlu hallerde gidecek olan vatandaşlarımızın orta veya yüksek riskli aktivitelerden kaçınmasını (https://www.kttb.org/uzmanlar-covid-19-riskleri-hakkinda-ne-diyor/) tavsiye ediyoruz. 

Bu bölgeye gidilmesi durumunda bahsi geçen şehirden dönüşte 14 gün içeresinde ateş, öksürük veya nefes darlığı gibi  şikayetlerinin gelişmesi durumunda, zaman kaybetmeden, seyahat bilgisi ile birlikte bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz. 

Bunun dışında sınırdan geçen kişilerden Limasol bölgesine gidenlere random PCR testi yapılmasını da önermekteyiz.”

Pandemi sürerken mümkün olduğunca seyahat edilmemesinin  tavsiye edildiğine dikkat çeken Vudalı, “Zorunlu durumlarda seyahat planlarınızı yaparken gideceğiniz şehrin son 14 günlük Kovid-19 aktivitesini araştırmanız ve yüksek riskli aktivitelerden mümkün olduğunca kaçınmanız önemlidir.” dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.