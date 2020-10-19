Sürü bağışıklığını savunan Great Barrington Bildirisi

Corona virüs önlemlerinde karantinaya karşı çıkan bir grup bilim insanı bir araya geldi. Ortaya çıkan Great Barrington Bildirisini iki haftada 10 binden fazla bilim insanı ve araştırmacı imzaladı. Bildiriye ayrıca 30 bine yakın sağlık çalışanı ve 535 binden fazla sivil de imza attı. DSÖ Direktörü Direktörü sürü bağışıklığını önermenin ahlak dışı olduğunu söyledi

10 binden fazla bilim insanı imzaladı

Çin'de başlayan corona virüs küresel bir salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 40 milyonun üzerine çıkarken 1 milyon 118 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Sadece 16 Ekim tarihinde dünya genelinde bir günde 416 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde görev yapan üç bilim insanı ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Great Barrington kasabasında karantina önlemlerine karşı çıkan bir bildiri paylaştı.

İmzalar Amerikan Ekonomik Araştırma Enstitüsü adındaki bir düşünce kuruluşunun binasında atıldı.Harvard Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Martin Kulldorff, Oxford Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Sunetra Gupta ve Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Dr. Jay Bhattacharya bildiriyi kaleme alan isimler.Adını imzalandığı yerden alan "The Great Barrington Declaration" toplu karantina kurallarına karşı çıkıyor. Sürü bağışıklığı stratejisinin benimsenmesini isteyen araştırmacılara göre karantinadan vazgeçilmesi gerekiyor.

Bidiriyi imzalayan bilim insanları Dr. Martin Kulldorff, Dr. Sunetra Gupta ve Dr. Jay Bhattacharya (Soldan sağa)

Karantina kurallarının sosyal düzene zarar verdiğini savunan bilim insanları "odaklı korunma" adını verdikleri bir metod öneriyor. Gençlerin daha az riskli grupta olduğu ve sosyal hayatın yeniden "normal seyrinde" devam etmesi gerektiği savunuluyor. Odaklı korunma yöntemiyle toplumun bağışıklığının az riskli gruplar arasında hızlıca artacağı belirtiliyor.



İmzacılar önerdikleri stratejinin sürü bağışlığı olmadığını savunsa da 518 kelimelik bildiride beş kez sürü bağışıklığı ifadesi kullanılıyor.

İMZA SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Sürü bağışıklığı önerisiyle büyük tepki toplayan bildiriye aynı zamanda destek de fazla. Bildirinin internet sitesindeki bilgilere göre 4 Ekim tarihinden beri 10 bin 630 bilim insanı imza attı. Ayrıca 29 bin 439 sağlık çalışanı ve 536 bin "endişeli vatandaş" da imzacılar arasında yer aldı.