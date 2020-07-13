"Su dışında günde 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmeli"

Özellikle yaz aylarında su kaybının fazla olması nedeniyle, su tüketiminin artırılması oldukça önemli. Uzmanlar, su dışında sıvı kaybına en çok destek sağlayan unsurun meyve-sebze olduğunu belirterek, günde 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmesini öneriyor

Su oksijenden sonra insan yaşamı için en önemli yaşam kaynağı. Vücudumuzun yaklaşık %70’i, kanın %83’ü, kemiklerin %22’si, beynin ve kasların ise %75’i sudan oluşuyor. Sağlıklı bir insan haftalarca yemek yemeden yaşamını devam ettirebilir ama susuzluğa dayanma süresi sadece birkaç gündür. Vücut ağırlığının %10’undan fazla sıvı kaybetmesi şiddetli halsizlik ve sıcak çarpmasına neden olurken, %20 kayıpta ise yaşam tehlikeye girer.

Suyun vücudumuzda besin maddelerinin hücrelere taşınması, toksinlerin atılması, kan hacmini oluşturması, vücut ısısını koruması, göz, ağız, burun ve deri yapısının nemliliğini sağlaması gibi birçok önemli fonksiyonu bulunuyor. Bu nedenle de vücudun su ihtiyacını karşılamak oldukça önemli.

Çay, Kahve ve Bitki Çayları Su Yerine Geçmez!

Yetişkin bir insanın günlük ortalama su ihtiyacı 8-10 bardak kadardır. Ancak bu sıcak ve nemli günlerde vücuttan sıvı kaybı artar. Bu nedenle kaybedilen sıvının mutlaka yerine konması gerekir. Bu noktada bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri çay, kahve ve bitki çaylarının sıvı ihtiyacını karşılamadığı ve su yerine geçmediğidir. Aksine bu içecekler idrar söktürücü etkiye sahip oldukları için vücuttan daha fazla sıvı atılmasına neden olurlar.

Sebze ve Meyveler Yüksek Su İçeriğine Sahip

Diğer yandan sıvı ihtiyacını karşılamaya destek olmak adına su içeriği yüksek olan besinleri beslenmenize ekleyebilirsiniz. Özellikle sebze ve meyveler oldukça yüksek bir su içeriğine sahiptir. Örneğin; salatalık, domates, kabak, biber, marul gibi sebzeler ile kavun, karpuz, çilek gibi meyvelere beslenmenizde daha çok yer vererek sıvı ihtiyacınıza destek olabilirsiniz. Bu yüzden günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmeli.

Su Tüketimini Artırma Yöntemleri