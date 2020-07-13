Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
7 0
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 asker öldü
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 asker öldü
10 0
 
Lefkoşa'da Macila Kazandı
Lefkoşa'da Macila Kazandı
23 0
Hasret sona erdi
Hasret sona erdi
53 0
Girne eski limanı klasiklerle renklendi
Girne eski limanı klasiklerle renklendi
29 0
Bu meyveleri tüketirken dikkat edin!
Bu meyveleri tüketirken dikkat edin!
17 0
Son gülen iyi güler
Son gülen iyi güler
93 0
banner460

"Su dışında günde 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmeli"

banner27

Özellikle yaz aylarında su kaybının fazla olması nedeniyle, su tüketiminin artırılması oldukça önemli. Uzmanlar, su dışında sıvı kaybına en çok destek sağlayan unsurun meyve-sebze olduğunu belirterek, günde 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmesini öneriyor

"Su dışında günde 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmeli"
13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:33

Su oksijenden sonra insan yaşamı için en önemli yaşam kaynağı. Vücudumuzun yaklaşık %70’i, kanın %83’ü, kemiklerin %22’si, beynin ve kasların ise %75’i sudan oluşuyor. Sağlıklı bir insan haftalarca yemek yemeden yaşamını devam ettirebilir ama susuzluğa dayanma süresi sadece birkaç gündür. Vücut ağırlığının %10’undan fazla sıvı kaybetmesi şiddetli halsizlik ve sıcak çarpmasına neden olurken, %20 kayıpta ise yaşam tehlikeye girer.

Suyun vücudumuzda besin maddelerinin hücrelere taşınması, toksinlerin atılması, kan hacmini oluşturması, vücut ısısını koruması, göz, ağız, burun ve deri yapısının nemliliğini sağlaması gibi birçok önemli fonksiyonu bulunuyor. Bu nedenle de vücudun su ihtiyacını karşılamak oldukça önemli.

Çay, Kahve ve Bitki Çayları Su Yerine Geçmez!

Yetişkin bir insanın günlük ortalama su ihtiyacı 8-10 bardak kadardır. Ancak bu sıcak ve nemli günlerde vücuttan sıvı kaybı artar. Bu nedenle kaybedilen sıvının mutlaka yerine konması gerekir. Bu noktada bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri çay, kahve ve bitki çaylarının sıvı ihtiyacını karşılamadığı ve su yerine geçmediğidir. Aksine bu içecekler idrar söktürücü etkiye sahip oldukları için vücuttan daha fazla sıvı atılmasına neden olurlar.

Sebze ve Meyveler Yüksek Su İçeriğine Sahip

Diğer yandan sıvı ihtiyacını karşılamaya destek olmak adına su içeriği yüksek olan besinleri beslenmenize ekleyebilirsiniz. Özellikle sebze ve meyveler oldukça yüksek bir su içeriğine sahiptir. Örneğin; salatalık, domates, kabak, biber, marul gibi sebzeler ile kavun, karpuz, çilek gibi meyvelere beslenmenizde daha çok yer vererek sıvı ihtiyacınıza destek olabilirsiniz. Bu yüzden günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmeli.

Su Tüketimini Artırma Yöntemleri

  • Suların içine salatalık, çilek, nane yaprağı, limon, kabuk tarçın gibi besinleri ekleyerek aroma verilebilir. Bu sayede su içmek daha keyifli bir hale gelecektir.
  • Her sabah kalktığınızda mutlaka 1 bardak su için.
  • Çalışma masanızda, çantanızda, yatağınızın başında, arabanızda her zaman ulaşılabilecek şekilde su bulundurun.
  • Her gece yatmadan önce mutlaka 1 bardak su için.
  • Telefonunuza su içmeyi hatırlatacak bir aplikasyon yükleyin.
banner342
Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
7 0
"SARS-CoV-2 virüsü mutasyonlar sonucu değişiyor”
"SARS-CoV-2 virüsü mutasyonlar sonucu değişiyor”
5 0
Klimalardaki gizli tehlike: Astım
Klimalardaki gizli tehlike: Astım
80 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.