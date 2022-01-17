“Son nefesinizde keşke demeyin”

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görevli Dr. Erdoğmuş aşısız bir hastanın ciğerlerini paylaştı



Girne Akçiçek Hastanesi’nde görevli dahiliye hekimlerinden Dr. Özlem Latif Erdoğmuş, aşısız bir hastanın sağlık durumuna ilişkin paylaştığı bilgilerle aşının önemine dikkat çekti.

Erdoğmuş, paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi,

“Aşısız bir hastamızın COVID-19 enfeksiyonu esnasında akciğerlerinin durumu. Hastamız aşının yan etkilerinden korktuğu ve aşı ile ilgili yapılan spekülatif haberlerden etkilendiği için aşı olmamış; hastalık belirtileri ortaya çıktığı zaman da , tedavide kullanılan ilaçlar verilir de zarar görür endişesi ile hastaneye erken başvurmamış . Şuan yoğun bakımda yatıyor. Maalesef hastamız baştan beri korkması gerekenin aşı veya tedavide kullanılan ilaçlar değil COVID-19 enfeksiyonu olduğunu biraz geç anlamış oldu.

Bu hastanın öyküsü beni derinden etkiledi ve üzdü. Kendime de kızdım ; daha çok insana ulaşabilme , toplumda daha yüksek aşılanma oranları sağlamak için daha neler yapabilirdik, yeterince çabaladık mı diye?

Ama en azından vicdanen çok rahatım ki hiç kimseyi aşı olmaktan vazgeçirmedim!!

Son nefesinizde KEŞKE dememek için haydi aşıya.

