Soğuk Odada Uyumanın Sizin İçin Daha İyi Olmasının 8 Nedeni

Sıcak bir odada uyumak bizi sadece rahatsız etmek ve terletmekle kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için de zararlıdır.

Uyku kalitesi son derece önemli. Uykusuzluk gibi problemler, günlük yaşantımızı olumsuz etkiler. Konsantrasyon ve odaklanma problemlerine neden olabilir. Ayrıca metabolizmamızı da olumsuz etkiler. Bu nedenle uykudan verim almak, kaliteli bir uyku uyumak son derece önemli. Bunun için de yataktan, uyuduğunuz ortamın sıcaklığına kadar pek çok unsura dikkat etmek gerekli. Çok sıcak ve nemli ortamlar solunum problemlerine, burunda tıkanma ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olabilir. Ancak biraz daha soğuk bir odada uyumak pek çok soruna çözüm olabilir.

1. Taze ve genç görünmemize yardımcı olur



Düşük sıcaklıktaki bir odada uyumak, vücudun “uyku hormonu” olarak da adlandırılan melatonin üretimini teşvik eder. Bu hormon aynı zamanda bir antioksidan olduğu için yaşlanmayı geciktirir. Yani vücut için yaşlanma karşıtı bir hormon görevi görür.

2. Daha rahat uyumanızı sağlar



Çalışmalar, uykusuzluğun nedenleri arasında odanın sıcaklık değişimlerinin de etkili olduğunu gösteriyor. Çoğu insomnia (uykusuzluk) hastası vücut ısılarını düzenlemekte zorluk çekiyor. Yatak odalarımızı daha serin hale getirerek vücudumuzun soğumasına ve uykuya dalmasına yardımcı olabiliriz.

3. Stres seviyesini azaltır



Yüksek sıcaklıklar, vücutta kortizol adı verilen stres hormonunun salgı seviyesini artırır. Daha serin bir oda, kortizol seviyelerimizi kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir ve bu, daha az stres ve daha kaliteli bir uyku anlamına gelir.

4. Bazı hastalıkların önlenmesine yardımcı olur



Serin bir odada uyumak, diyabet gibi metabolik hastalıklara yakalanma şansımızı azaltabilir. Ayrıca kalp hastalığını, depresyonu ve obeziteyi önlemeye yardımcı olan büyüme hormonu seviyemizi de iyileştirir. Artan melatonin, Alzheimer hastalığına yakalanma şansımızı da düşürür .

5. Mantar enfeksiyonlarının riskini azaltır



Kadınlar, daha düşük sıcaklıktaki bir odada uyuyarak maya ve mantar enfeksiyonlarını önleyebilirler. Bakteriler ve mantarlar sıcak ve nemli ortamlarda yaşamayı severler, bu nedenle odayı serin tutmak bu tip enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır.

6. Sperm seviyesini etkileyebilir



Sıcağa uzun süre maruz kalmanın erkek doğurganlığını kötü bir şekilde etkileyebilir. Soğuk bir odada uyumak ve fazla dar olmayan iç çamaşırı giymek bunun olmasını engelleyebilir.

7. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur



Soğuk bir odada uyumak, vücudumuzdan kalori yakan yağlarımızı harekete geçirerek, metabolizmayı düzenleyebilir. Ayrıca, istenmeyen yağların vücudumuzdan atılmasına da yardımcı olabilir ve bu da kilo kaybı sağlar.

8. Ağrı ve iltihabı hafifletmeyi sağlar





Tıpkı vücudunuzun şişmiş veya iltihaplı bir bölgesine buz veya soğuk kompres koymak gibi, soğuk bir odada uyumak ağrıya ve iltihaplanmaya yardımcı olabilecek yatıştırıcı bir etkiye sahip olabilir, aksi takdirde uykunuzu kesebilir. Bu, birçok sporcunun maçtan sonra soğuk bir odada uyumayı tercih etmesinin bir nedenlerinden biri.