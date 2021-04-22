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Şişkinlik sandı, karnından 1,5 kilo miyom çıktı

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Kasık ağrısı ve karında şişkinlik şikayetiyle YDÜ Hastanesi’ne başvuran 37 yaşındaki hastanın karnında toplam 1,5 kiloya yakın 13 miyom bulundu. Uzman ekiplerce 2 saatlik zorlu bir ameliyatla hastanın tüm miyomları çıkarıldı

Şişkinlik sandı, karnından 1,5 kilo miyom çıktı
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37 yaşındaki Gülnara Elmuradova, kasık ağrısı ve karında şişkinlik şikayetiyle başvurduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkiklerinde, karnında toplamı 1,5 kiloya yakın 13 miyom bulunduğunu öğrendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik zorlu bir ameliyatla hastanın tüm miyomları çıkarıldı.
Kasık ağrısı ve karında şişlik nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran 37 yaşındaki Gülnara Elmuradova, yapılan tetkiklerle ortaya çıkan gerçeği öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yapılan ultrason ve manyetik rezonans görüntülemeleri sonucunda Elmuradova’nın tüm karın içerisini dolduran çok sayıda dev miyom  tespit edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay’ın yönettiği başarılı bir operasyonla miyomlardan kurtulan Gülnara Elmuradova sağlığına kavuşmuş oldu. Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay, miyomların iyi huylu kitleler olmasına rağmen dev boyuta ulaştıkları için ameliyatla alındığını söyledi.
Gerçekleştirilen ameliyatın seyrini Gülnara Elmuradova’nın anne olma isteğinin devam etmesi belirledi. Hastanın rahminin korunduğu ameliyatla, toplam ağırlığı yaklaşık 1,5 kilo olan, en büyüğü 14 santimetreye ulaşan, toplam 13 adet miyom çıkarıldı. Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay, miyomların tamamının karın alt bölgesine uygulanan 10 santimetrelik küçük bir ameliyat kesisinden çıkarıldığını bildirdi.
Nadir de olsa miyomlar kısırlığa varan sonuçlar doğurabiliyor
Genellikle iyi huylu kitleler olan miyomlar rahmin kas tabakasından kaynaklanıyor. Herhangi bir şikayete sebep vermeyen miyomlara kadınlarda çok sık rastlanıyor ve rutin jinekolojik muayeneler sırasında tesadüfen tespit ediliyor. Miyomlar daha çok büyüklük, sayı ve yerleşim yerinden dolayı sorun teşkil edebiliyor.
Çoğu zaman büyüme ile orantılı olarak ek bulgular da verebilen miyomlar, aşırı adet kanamaları, adet düzensizliği ve karın ağrısı, cinsel ilişki sonrası kanama, adet arası dönemde ara kanama, sık sık idrara çıkma, karında büyüme veya şişlik, adet dönemlerinde ya da cinsel ilişki sırasında kuyruk sokumuna doğru ağrı ve fazla miktarda kanamaya bağlı kansızlığa neden olabilir. Tüplerin ya da rahmin ağzını kapatan miyomlar ise infertiliteye yani kısırlığa davetiye çıkarıyor.
Genellikle küçük ve şikayete neden olmayan miyomların ameliyat gerektirmediğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay, “Buna rağmen bizim hastamızda olduğu gibi belirgin şikayet yaratan, doğurganlığı etkileyecek büyüklükte olan veya kanser ya da benzeri kötü huylu tümörlerle karışabilecek özellikte olan miyomlar cerrahi tedavi gerektirirler” dedi.

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