Şimdi tam zamanı: Mantar

Çoğu kişi tarafından sevilerek tüketilen mantar, ülkemizde bu aylarda bol miktarda bulunmaktadır. Kalorisinin düşük olmasının yanında sağlık üzerine de olumlu etkilere sahip mantar, bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşesinde.

Kalorisi düşük, protein içeriği yüksek kolesterol içermeyen, yağı çok düşük olan bu sebze diyet yapanların vazgeçilmezi arasındadır. Ortalama boyutta bir mantar 3-4 kaloridir.

Yüksek lif, vitamin-mineral içermektedir.

Zengin selenyum içermesi nedeniyle antioksidan içerikte olup kalp hastalıkları ve kanser gibi olumsuz sağlık durumlarına neden olan serbest radikallere karşı hücre korunmasına yardımcı olur.

Hücrelerin hasar görmesini engeller ayrıca bağışıklık sistemini destekler.

İçerdiği beta-glukan sayesinde kolesterol seviyelerini iyileştiricidir.

Ayrıca kan şekerini düzenlenmesinden etkili bir rol oynayan beta-glukan tip 2 diyabet riskini de azaltıyor.

Mantarda bulunan kolin; uyku, hafıza ve öğrenmeyi güçlendirmede önemli rol oynamaktadır.

İçerdiği riboflavin, niasin, pantotenik asit gibi B grubu vitaminleri açısından zengin olan mantar kırmızı kan hücre yapımını destekler, sindirim sistemi ve sinir sistemi düzenlenmesinde rol oynar.

Mantar Bakır’dan zengindir. Düzenli mantar tüketen bireyler bakır eksikliğinden korunmaktadır. Bakır; kemik yapımı, kırmızı kan hücre yapımı, sinir iletiminin sağlanmasında, kolajen yapımında önemli bir mineraldir.

Potasyum açısından zengin olan mantar kalp, kas sinir sisteminin düzenli çalışmasında rol oynar.

Tüm bu yukarda sayılanlar ve bitkisel protein içeriğinin iyi olması açısından mantar Vejeteryan bireyler için tüketimi önemli bir besindir.

İyice temizlenmiş taze mantarı salatalarda çiğ olarak tüketebilirsiniz

Sarımsak, tuz, karabiber ile zeytinyağında soteleyebilirsiniz

Tavuk/et ile birlikte tüketebilirsiniz

Ispanak, mantar, soğan zeytinyağı ile birlikte soteleyebilirsiniz

Havuç, pırasa, sarımsak, soğan ve mantarı soldurup çorba haline getirebilirsiniz.

Mantar ve yumurta birlikte omlet olarak tüketebilirsiniz.

Tıp dilinde ‘agaricus bisporus’ adıyla bilinen kültür mantarı dünya ve ülkemizde tüketimi en çok olan mantar türüdür. Mutfakta farklı ve sıkça kullanılan mantar taze, donmuş, konserve veya kurutulmuş olarak ister et/tavuk yemeklerinde, ister tek başına veya sebzelerle birlikte kullanılmaktadır.Kapalı, plastik torba içinde değil, kuru ve temiz bir havluya sararak muhafaza edin. Nemi alındığı için buzdolabında 1 hafta kadar tazeliğini koruyabilir.Mantarları fırça yardımı ile temizleyin( su ile yıkamada lezzet azalabilmektedir.) Sonrasında kuru peçete ile silebilirsiniz ayrıca limon suyu ile de mantarları yıkayıp temizleyebilirsiniz.Mantar içerdiği pürin amino asit nedeniyle ürik asit yapımını artırır. Özellikle böbrek taşı, böbrek yetmezliği, gut hastalığı olan kişilerde tüketimi kontrollü olmalıdır.