Konu cinsellik olduğunda her kafadan bir ses çıktığını görebilirsiniz. Kimileri cinselliğin faydalarını saya saya bitiremezken kimileri de seksten kaçınmamız gerektiğini söyleyip durur. İnsanoğlunun en temel aktivitelerinden biri olan seks, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın olmazsa olmazlarından. Peki bu denli temel bir aktiviteyi çıkarlarımız doğrultusunda kullanmak mümkün mü, örneğin kilo vermek için? Seksin sağlığımız üzerindeki etkilerini araştırdık. Cinsel ilişki esnasında kaç kalori yakarız ya da seks yaparak kilo vermek mümkün mü? Tüm bu soruların cevabı için sizleri aşağıya alalım…

Seks yaparken kaç kalori yakarız?

Son yıllarda yapılan birkaç araştırmaya göre insanlar, cinsel ilişki esnasında dakikada ortalama 3 ila 4 kalori yakıyorlar. Ortalama bir seksin 6 dakika sürdüğünü göz önünde bulundurursak seks yaparken yaklaşık 21 kalori yaktığınızı söyleyebiliriz.

Seks esnasında yakılan kalori nasıl hesaplanır?

2013 yılında 20’li yaşlardaki 21 heteroseksüel çift üzerinde yapılan bir çalışma, erkeklerin dakikada 4.2 kadınların ise 3.1 kalori yaktığını ortaya koydu. Katılımcılardan cinsel ilişki esnasında yaktıkları kalorileri ölçebilmek için kol bandı takmaları istendi. Bu bulgular, seksin önemli bir egzersiz olduğunu gösterse de konu kalori yakmak olduğunda cinsel ilişkinin süresi son derece önemli. Zira süre kısaldıkça yakılan kalori miktarı da epey düşüyor. Sonuç olarak cinsel ilişki sırasında 300 kalori yakıldığı iddiası, koca bir yalan.



Seks esnasında normalden daha fazla kalori yakmak için neler yapılmalıdır?



Elbette cinsel ilişki esnasında yapacağınız ufak değişiklikler sayesinde normalden daha fazla kalori yakmanız mümkün. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey elbette seksin süresi! Zira ne kadar uzun, o kadar iyi. Ek olarak sık sık seks yapmakta da fayda var. Uzmanlar, daha fazla kalori yakmak için terlemeniz gerektiğinin de altını çiziyor. Bol bol su içmeyi de unutmayalım! Seksi bir egzersize dönüştürmek için yapabileceğiniz bir diğer şey de sık sık pozisyon değiştirmek



Cinselliğin sağlık üzerindeki etkileri neler?







Düzenli olarak seks yapmak, kalp ve damar sağlığınızı olumlu etkiler. 2011 yılında yapılan bir araştırma, haftada en az iki kez seks yapan erkeklerin ayda bir kere seks yapan erkeklere göre kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin daha düşük olduğu sonucuna vardı. Ek olarak cinsel ilişki, stres atmak ve bağ kurmak için de harika bir yol. Zira seksten sonra salgılanan oksitosin ve prolaktin hormonları, gevşemenize yardımcı olurken kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlıyor.