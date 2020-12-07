Şeker hastalığından bitkisel tedavilerle kurtuldu

Haberkıbrıs, Dr. Hakan Özkul’un bitkisel şeker tedavilerini kullanan Mustafa Akmandor ile röportaj gerçekleştirdik.
Çamlıbel’de ikamet etmekte olan Mustafa Akmandor, 2018 yılında teşhisi konan şeker hastalığından nasıl kurtulduğunu bizlere anlattı.
Şeker hastası olduğunu öğrenmesinin ardından, eşinin araştırmaya geçmesi sonucunda Dr. Hakan Özkul ile tanışan çift kendisiyle ve ekibi ile nasıl iletişime geçtiğini ve diyabet hastalığının tedavisi olmayan bir hastalık olarak bilinmesine karşı bitkisel tedavilerden ne kadar süre faydalandığını şu sözlerle anlattı.
“2018 yılında eşim şekerim olduğunu fark etti ve doktora gittik tahliller yapıldı şeker hastası olduğumu öğrendik. Ardından neler yapabileceğimizi araştırdı. İnternetten Dr. Hakan Özkul’a ulaştı ve şeker hastalığı için bitkisel tedavi alabileceğimizi öğrendik. Tahlillerimi gönderdim doktorumuz inceledi ve şeker hastalığım için özel bitkisel tedavi önerdi ve tedaviye başladım.”
“ÜÇ AYLIK ORTALAMA KAN ŞEKER DEĞERİM 7.7’DEN 5.5’E DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK”
Üç ay bitkisel tedaviden sonra üç aylık kan şekeri değerleri ciddi oranda düşen Akmandor. İlk üç ayın ardından Dr. Özkul ve ekibinin ne önerdiğinden şu sözlerle bahsetti.
“İlk üç aylık tedaviden sonra bizden tahlil istedi. Tahlil yaptırdıktan sonra üç aylık kan şekerim 7.7’den 5.5’e düştü. Doktorumuz üç ay daha devam etmem gerektiğini ve bu süreçte daha iyi olacağımı söylediği için üç ay daha tedaviye devam ettik. Çok faydasını gördüm. Doktorum altı ayın sonunda artık bitkisel tedaviye gerek kalmadığını söyledi.”
“ŞU AN HİÇBİR HAP KULLANMIYORUM ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM”
Altı aylık tedavinin ardından ne bitkisel tedavi ne de kullanmış olduğu kimyasal şeker haplarını artık kullanmadığını ifade eden Mustafa Akmandor tedavi sonrası nasıl hissettiğini söyledi.
“İlk üç ayda faydasını göstermeye başladı, altı ayın sonunda çok daha iyi olduğumu hissettim. Aşağı yukarı bir yıldır kullanmıyorum. Hiçbir hap kullanmıyorum. Kendimi çok daha iyi hissediyorum.”
Bu süreçte şeker hastalığı tedavisinde kısa sürede fayda gören Mustafa Akmandor, Dr. Hakan Özkul’a teşekkürlerini iletti.
“Dr. Hakan Özkul’ a teşekkür ederim. Hem sonuca gittiğimiz için hem de faydasını gördüğüm için çok teşekkür ederim. Doktorlar artık şeker hastalığı için herhangi bir ilaç kullanmam gerekmediğini söylediler. Bitkisel tedaviden çok memnunum.”
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