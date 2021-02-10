Salgına rağmen, muayene yoğunluğu!

Lefkoşa Devlet Hastanesi Polikliniği’nde onlarca vatandaş, muayene olmak için sıra bekledi

COVID-19 salgınına rağmen, Lefkoşa Devlet Hastanesi Polikliniği’nde onlarca vatandaş, sosyal mesafe kuralını göz ardı ederek, muayene olmak için sıra bekledi.

Dün sabah saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle polikliniğin koridorlarında ciddi yığılma yaşandı.

