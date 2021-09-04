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Sağlıklı bir yaşam için kaç adım atılmalı

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Massachusetts Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, son dönemde sıkça tartışılan 'her gün atılması gereken adım' konusunda bir araştırma yaptı

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Sağlıklı bir yaşam için kaç adım atılmalı

Sağlıklı bir beden ve gelecek için günde kaç adım atmak gerekiyor?...

Diyete ya da daha sağlıklı bir yaşama başlangıç aşamasında en çok merak edilenler arasında yer alan bu soruyu Massachusetts Üniversitesi'ndeki bilim insanları yanıtladı. 


Araştırma sonucu: Günde en az kaç adım atmanız gerekiyor? - 2

Araştırmada; 2005’ten 2006’ya kadar yaşları 38-50 arasında değişen 2100 yetişkine takılan bir ölçme cihazındaki veriler kullanıldı.

Uzmanlar hastaların sağlık sonuçlarını 11 yıl boyunca kayıt altına aldı. 


Araştırma sonucu: Günde en az kaç adım atmanız gerekiyor? - 3

Veriler incelendiğinde günde 7 bin adım yürüyenlerin erken ölüm riskinde belirgin bir düşüş gözleniyor.

Risk, kadınlarda %72, erkeklerde ise %58 azalıyor.


Araştırma sonucu: Günde en az kaç adım atmanız gerekiyor? - 4
Ancak araştırmada adım yoğunluğu ile ölüm riskininin azalması arasında kesin bir bağlantı saptanamadı.
Araştırma sonucu: Günde en az kaç adım atmanız gerekiyor? - 5

Bu bulgular yıllar önce çıkan 10 bin adım hedefinin abartıldığına dair yeni bir katkıda bulunurken, düzenli fiziksel aktivitenin birçok hastalığı önlediğini yineliyor.


Araştırma sonucu: Günde en az kaç adım atmanız gerekiyor? - 6

DSÖ yetişkinlerde haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya 75 dakika şiddetli aktivite yapılmasını öneriyor.

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