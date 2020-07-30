Sağlıklı beslen, bayramı keyifli geçir !

Kahvaltı her zaman olduğu gibi güne zinde başlamanın anahtarıdır. Bayram sabağı az yağlı peynir çeşitleri ile, bol mevsim sebzesi ve tam tahıl / kepek ekmek ile yapacağınız hafif bir kahvaltı , kan şekeri seviyelerinizi ve hormon dengenizi korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca gün içinde yaşanabilecek baş ağrılarını da önlemeye yardımcı olacaktır.
ŞEKERLEMELERLE ÖĞÜN GEÇİRMEYİN
Bayramlarda tatlı veya şeker ikramları olmazsa olmazlardandır. Ancak bir gerçek var ki her ikram edileni de mideye indirmek zorunda değiliz, nazikçe reddetmeyi öğrenmeli, veya kabul edip çantamıza atmayı bir yöntem olarak tercih edebiliriz. Bu tip gıdalar yağ ve şeker yönünden zengin olup boş ve yüksek enerji kaynağıdırlar. Kan şekerini hızla yükseltip, takibinde hızla düşüşe yol açıp bir sonraki öğünde daha fazla besin tüketimine neden olur.
KENDİNİZİ KONTROL EDİN
Bayram günlerinde kontrolsuz besin tüketimi fazladır. Oysa öğün zamanlarınızı planlayarak uzun süre aç kalmamalı alıştırmalısınız ve azar azar sık sık küçük öğünler şeklinde beslenmelisiniz.
TUZLU GIDALARDAN KAÇININ
Tuz oranının fazla olduğu yemeklerden mümkün olduğunda uzak durunuz, tansiyon hastası bireyler havalarn sıcak olduğu yaz günlerinde mutlaka bol bol sıvı tüketmell, güneş altında çok fazla kalmamalı ve tuz tüketimlerini sıfırlamalıdırlar.
SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN
Şerbetli, yağlı hamur işleri veya çikolatalar yerine hem kalorisi daha düşük hemde sindirim sistemi yönünden güçlük çıkarmayan sütlü tatlıları veya meyve tatlılarını tercih edin, aşırı şeker veya şeker tüketimi mide ağrıları veya mide ekşimelerine neden olur, ancak sütlü tatlı tüketiminde böyle bir problemimiz olmayacaktır.
TABAĞINIZDA MUTLAKA SEBZE OLMALI
Öğünlerinizde salata veya haşlanmış sebzelere yer verin. Posa kaynağı olan bu yiğyecekler, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olup tokluk hissini artıracaktır.
- Aşırı besin tüketiminden uzak durun, her besin grubuna tabağınızda yer açın .
- Öğünlerinizi küçük porsiyonlar halinde tüketin ve uzun süreli aç kalmayın.
- Kızartmalardan ağır et yemekleri kavurmalardan uzak durun bunların yerine fırın veya ızgara pişirme yöntemlerini tercih edin
- Unutmayın ‘hayır’ deyebildiğiniz taktirde ve kendinizi kontrol ettiğiniz sürece, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilirsiniz. Aşırı ağır yemek tüketimi ve aşırı alkol tüketimi sindirim sistemi güçlüklerine yol açabilir, hazımsızlık ve mide ekşimelerine sebep olup bayramınız kötü geçmesine sebep olabilir.
SAĞLIKLI BAYRAMLAR DİLERİM