Sağlıklı beslen, bayramı keyifli geçir !

Ülkemizde bayram denilince genellikle aklımıza yeme-içme ve zengin sofralar gelir, genellikle düzensiz yeme saatlerinin olduğu ve aşırı besin alımlarıyla sonuçlanır… Peki bayram günlerinde nasıl beslenmeliyiz ? Nelere dikkat etmeliyiz ? hepsi bu haftaki bayrama özel yazımızda….

Aşırı besin tüketiminden uzak durun, her besin grubuna tabağınızda yer açın .

Öğünlerinizi küçük porsiyonlar halinde tüketin ve uzun süreli aç kalmayın.

Kızartmalardan ağır et yemekleri kavurmalardan uzak durun bunların yerine fırın veya ızgara pişirme yöntemlerini tercih edin

Unutmayın ‘hayır’ deyebildiğiniz taktirde ve kendinizi kontrol ettiğiniz sürece, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilirsiniz. Aşırı ağır yemek tüketimi ve aşırı alkol tüketimi sindirim sistemi güçlüklerine yol açabilir, hazımsızlık ve mide ekşimelerine sebep olup bayramınız kötü geçmesine sebep olabilir.

Kahvaltı her zaman olduğu gibi güne zinde başlamanın anahtarıdır. Bayram sabağı az yağlı peynir çeşitleri ile, bol mevsim sebzesi ve tam tahıl / kepek ekmek ile yapacağınız hafif bir kahvaltı , kan şekeri seviyelerinizi ve hormon dengenizi korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca gün içinde yaşanabilecek baş ağrılarını da önlemeye yardımcı olacaktır.Bayramlarda tatlı veya şeker ikramları olmazsa olmazlardandır. Ancak bir gerçek var ki her ikram edileni de mideye indirmek zorunda değiliz, nazikçe reddetmeyi öğrenmeli, veya kabul edip çantamıza atmayı bir yöntem olarak tercih edebiliriz. Bu tip gıdalar yağ ve şeker yönünden zengin olup boş ve yüksek enerji kaynağıdırlar. Kan şekerini hızla yükseltip, takibinde hızla düşüşe yol açıp bir sonraki öğünde daha fazla besin tüketimine neden olur.Bayram günlerinde kontrolsuz besin tüketimi fazladır. Oysa öğün zamanlarınızı planlayarak uzun süre aç kalmamalı alıştırmalısınız ve azar azar sık sık küçük öğünler şeklinde beslenmelisiniz.Tuz oranının fazla olduğu yemeklerden mümkün olduğunda uzak durunuz, tansiyon hastası bireyler havalarn sıcak olduğu yaz günlerinde mutlaka bol bol sıvı tüketmell, güneş altında çok fazla kalmamalı ve tuz tüketimlerini sıfırlamalıdırlar.Şerbetli, yağlı hamur işleri veya çikolatalar yerine hem kalorisi daha düşük hemde sindirim sistemi yönünden güçlük çıkarmayan sütlü tatlıları veya meyve tatlılarını tercih edin, aşırı şeker veya şeker tüketimi mide ağrıları veya mide ekşimelerine neden olur, ancak sütlü tatlı tüketiminde böyle bir problemimiz olmayacaktır.Öğünlerinizde salata veya haşlanmış sebzelere yer verin. Posa kaynağı olan bu yiğyecekler, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olup tokluk hissini artıracaktır.Kronik hastalığı olan kişilerde dikkati daha fazla artırmaya çağırıyor. Kalp hastaları, şeker ve tansiyon hastaları bu süreçte beslenme ve yaşam koşullarına daha fazla dikkat etmelidirler. Ağır yemeklerden, kızartmalardan ve tatlı tüketimlerinden uzak durmalı,uzun süreli aç kalmamalıdırlar. idrar söktürücü kullanan tansiyon hastalarının su tüketimlerine dikkat etmeli güneş altında kalmamalı ve tuzlu gıdalardan uzak durmalıdırlar.