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"Sağlık sistemini paydaşlarımız ile yöneteceğimiz bir döneme başladık"

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası,  Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ni kabulünde yaptığı konuşmada, "Sağlık sistemini paydaşlarımız ile yöneteceğimiz bir döneme başladık” dedi

"Sağlık sistemini paydaşlarımız ile yöneteceğimiz bir döneme başladık"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, sağlık sistemini paydaşlarla birlikte hareket ederek yöneteceklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Üstel, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası,  Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ni kabulünde yaptığı konuşmada, “başarının sırrının ekip olmaktan geçtiğini ve bu bağlamda bakanlık olarak tüm paydaşlarla birlikte hareket etme arzusunda olduklarını” söyledi.

Üstel, şöyle devam etti:

“Zor bir dönemde bu görevi kabul ettik. Şimdi tüm paydaşlarımız ile görüşüyoruz ve sorunları en acil olandan başlamak üzere karşılıklı görüş alış verişi yaparak bir öncelik sırası oluşturuyoruz. Bu noktada tüm paydaşların da katkısını bekliyoruz. Hep birlikte bu zor günlerin üzerinden geleceğiz. Biz buna inanıyoruz ve görüyorum ki şuana kadar bizim ile görüşen herkeste bu noktada bizimle aynı düşüncede. Bu başlangıç olarak son derece olumlu. Sağlık sistemini paydaşlarımız ile yöneteceğimiz bir döneme başladık”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu da söz alarak görüşlerini belirtti.

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