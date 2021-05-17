Sağlık için günde kaç adım atmalı?

ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, günde 10 bin adım atmak yerine sadece 4 bin 400 adım yürümenin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini ortaya koydu. “10 bin adım” hedefinin 1960’lı yıllarda Japonya’da bir reklam kampanyası sırasında ortaya atıldığını ifade eden araştırmacılar, günde atılan 7 bin 500 adımın ardından egzersizin faydasının düştüğünü keşfetti

ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan çeşitli fiziksel aktivite seviyelerinin faydaları üzerine yapılan bir inceleme, klasik hedefin aşırı olabileceğini gösterdi.



Bununla birlikte, fiziksel aktivite, bunama ve belirli kanser türleri gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olurken, tip 2 diyabet gibi durumları iyileştirebilir. Ancak, 10 bin adım hedefine ulaşmak için ortalama bir insanın günde yaklaşık iki saat yürüyüş yapması gerekiyor. 4 bin 400 adım için ise yalnızca 53 dakika yeterli.

KÖKENLERİ PAZARLAMA KAMPANYASINA DAYANIYOR



Çalışma The Conversation adlı bilimsel dergide yayımlandı. Araştırmayı değerlendiren Hertfordshire Üniversitesi'nden egzersiz ve sağlık fizyolojisi uzmanı Lindsay Bottoms, kökeni bir pazarlama kampanyasına dayanan 10 bin adım hedefinin gerçek faydalarının sorgulanmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

10 BİN ADIM ATMANIN EK BİR FAYDASI YOK

Diğer taraftan ekip, günde yaklaşık 7 bin 500 adımda yürümenin faydalarının maksimum seviyeye ulaştığını ardından azaldığını buldu. Yani araştırmacılar, günde 10 bin adıma kadar yürümenin hiçbir ek faydasını gözlemlemedi.

Dr. Bottoms, ``Günde 10 bin adımlık hedef, 1965'te Japonya'da Yamasa Clock tarafından satılan bir ticari bir adımsayardan geliyor. Cihaz, 10 bin adım anlamına gelen ‘Manpo-kei’ olarak adlandırıldı. On bin adımlık günlük hedef reklam kampanyası olarak kullanıldı ardından bu tüm dünyaya yayıldı. Fitbit gibi popüler akıllı saatler tarafından günlük aktivite hedeflerine dahil edildi” ifadelerini kullandı.

