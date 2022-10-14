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Sağlık Bakanlığı’nın “Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesi Akçay'la devam etti

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Altuğra: “Sen Gelemezsen Biz Geliriz" projesiyle sağlık hizmetine ulaşamayan dezavantajlı bireylerin ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz”

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Sağlık Bakanlığı’nın “Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesi Akçay'la devam etti
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, proje kapsamında Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bugün Akçay köyünü ziyaret ederek bölgede yapılan uygulamayı yerinde inceleyerek, vatandaşların beklentilerini dinledi.



Bakan Altuğra, "Sen Gelemezsen Biz Geliriz"  projesinin devam ettiğini, bugün Akçay Muhtarlığı öncülüğünde sağlık hizmetine ulaşamayan dezavantajlı bireylerin ve yaşlıların ayağına sağlık hizmetini götürdüklerini belirtti.  

Proje kapsamında hastalara genel sağlık kontrolü, şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldığını ifade eden Altuğra, bu taramalar esnasında hastaların diyabet ve tansiyon hastası gibi sağlık sorunlarının olduğunu da öğrendiklerini kaydetti.



Akçay Köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü ise, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra başta olmak üzere tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ederek, daha önce hastalara sağlanan taramaların daha kapsamlı bir şekilde evlerinde yatalak olan yaşlılara da sağlandığını, bu uygulamanın çok faydasını gördükleri belirtti. 

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