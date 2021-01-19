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Sağlık Bakanlığından aşı başvuruları için yeni duyuru

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Sağlık Bakanlığından aşı başvuruları için yeni duyuru
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 KKTC Sağlık Bakanlığı, aşı yaptırmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların http://asi.covid19.saglik.gov.ct.tr adresindeki formu doldurarak Covid-19 aşısı için başvuru yapabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar, mail yoluyla ve dün yayınlanan web adresi üzerinden yapılan tüm başvuruların geçerli olduğunu, ancak yeni başvuruların http://asi.covid19.saglik.gov.ct.tr üzerinden kabul edileceğini vurguladı.

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