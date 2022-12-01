Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalıkları olanlara önemli duyuru

Sağlık Bakanlığı, grip aşısı olmak isteyen 50 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşların, pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kişiler, 5 Aralık pazartesi gününden itibaren bakanlığa bağlı sağlık merkezlerine başvurabilecek.

