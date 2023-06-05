banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
0 0
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
6 0
 
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
16 0
Araç köprüden uçtu
Araç köprüden uçtu
23 0
Poşetlere zam
Poşetlere zam
166 0
Hastaların ilaç isyanı
Hastaların ilaç isyanı
29 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
82 0
banner915

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

banner476

İki acil tıp uzmanı Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde göreve başladı

banner825
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
banner931
Sağlık Bakanlığı iki yeni acil tıp uzmanının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde göreve başladığını bildirdi.


Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, acil tıp uzmanının acil sağlık hizmetlerinin en önemli parçası olduğu ve acil servisin verimli ve düzenli çalışmasında büyük rolü bulunduğu ifade edildi.


Yıllardır eksikliği hissedilen iki acil tıp uzmanının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde göreve başladığı kaydedilen açıklamada, acil serviste hizmete başlayan acil tıp uzmanlarıyla doktor kadrosunun güçlendirildiği belirtildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.