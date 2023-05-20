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Sağlık Bakanlığı kalp sağlığı taraması başlattı

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Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Mobil  Sağlık Hizmetleri  aracıyla, kalp  damar cerrahisi uzmanı,  dahiliye uzmanı, pratisyen hekim ve hemşirelerden oluşan ekiple,  her cumartesi köylere gidilmesi hedefleniyor

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Sağlık Bakanlığı kalp sağlığı taraması başlattı
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Sağlık Bakanlığı, kalp sağlığına yönelik tarama başlattı.
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Mobil  Sağlık Hizmetleri  aracıyla, kalp  damar cerrahisi uzmanı,  dahiliye uzmanı, pratisyen hekim ve hemşirelerden oluşan ekiple,  her cumartesi köylere gidilmesi hedefleniyor.
Kalp sağlığı taramaları sonucunda,  ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlar için randevu oluşturulacak ve hastalar tam teşhis ve gerekli tüm tedaviler için hastanelere yönlendirilecek.
“Sen Gelemezsen, Biz Geliriz” sloganlıyla Karşıyaka’da başlatılan programla dünyada ve ülkede ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp damar hastalıklarının erken teşhisi hedefleniyor.
Bu kapsamda, söz konusu sağlık ekibi, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın da katılımıyla ilk olarak  Karşıyaka Atatürk Parkı'nda, ardından Alsancak Milli Parkı'nda vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, koruyucu sağlık hizmetlerinin erken teşhis ve tedavide büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Sen  Gelemezsen, Biz Geliriz” projesi kapsamında,  Karşıyaka’da başlattıkları uygulamayla kalp damar hastalıklarına erken müdahaleyi hedeflediklerini belirtti.

Altuğra, Temel Sağlık Hizmetleri  Dairesi’nin  evde sağlık hizmetlerini  ekip ve ekipman olarak  güçlendirerek yola devam edeceklerini kaydetti.

Kalp sağlığı taramaları sonucunda,  ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlar için randevuların oluşturulacağını belirten Sağlık Bakanı, tam teşhis ve gerekli tüm tedaviler için hastaların hastanelere yönlendirileceğini söyledi.
Altuğra, hedeflerinin her cumartesi bir köyde tarama yapmak olduğunu vurguladı.

Birtan

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan  Birtan da, kalp damar hastalıklarının ölümlerde ilk sırada yer aldığını vurguladı.
Birtan, ülke genelindeki taramaların belirtisiz ilerleyen kalp damar hastalıklarının erken teşhis ve tedavisine, genç ve ani ölümlerin  önlenmesine katkı sağlayacağını  ifade etti.
 
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