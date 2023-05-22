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Sağlık Bakanlığı, evde sağlık hizmetleri için belediyelerle işbirliğini artırıyor

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Sağlık Bakanlığı ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Sağlık Bakanlığı, evde sağlık hizmetleri için belediyelerle işbirliğini artırıyor
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Sağlık Bakanlığı ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi arasında “sağlık hizmetleri verilmesine ilişkin iş birliği protokolü” imzalandı. 
Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, protokol kapsamında; Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi iş birliği içinde ihtiyaçlı kişilere sağlık hizmeti sunulması, sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken engelli, yatağa bağlı ve/veya yerinde sağlık bakımına ihtiyaçlı kişiler ile 65 yaş ve üzeri kişilere sağlık hizmetlerinin yerinde sağlanması amaçlanıyor.
Protokole ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Altuğra, “Sen Gelemezsen Biz Geliriz Projesi”yle başlattıkları evde sağlık hizmetlerini belediyelerle yapılan protokollerle güçlendirip yaygınlaştırdıklarını belirtti.
Bu kapsamda ilk olarak Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile imzalanan protokolün ardından Gazimağusa Belediyesi ile protokol imzaladıklarını ifade eden Altuğra, bugün de Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile protokole imza koyduklarını belirtti. Altuğra, yerel yönetimlerle birlikte işbirliği ruhuyla, projleri güçlendirerek çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu da, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
 
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