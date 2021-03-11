Sağlık Bakanlığı ev karantinası kriterlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermekte olduğu belirtildi.

• 75 yaş üstü yaşlılar

• 6 yaş altı çocuklar

• Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

• İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar

• Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

• 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

• 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

• Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

• Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

• Otizm spekturumu

• Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

• Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

• Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

• Organ ve kök hücre nakilli hastalar

• Gebelik Aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen, maske takma, karantina kuralları ve izolasyon kurallarına uymayanlara ise ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.