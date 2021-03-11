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Sağlık Bakanlığı ev karantinası kriterlerini açıkladı

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Sağlık Bakanlığı ev karantinası kriterlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermekte olduğu belirtildi.
•             75 yaş üstü yaşlılar
•             6 yaş altı çocuklar
•             Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
•             İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
•             Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
•             1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
•             3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar
•             Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler
•             Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler
•             Otizm spekturumu
•             Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
•             Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar
•             Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler
•             Organ ve kök hücre nakilli hastalar
•             Gebelik Aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen, maske takma,  karantina kuralları ve  izolasyon kurallarına uymayanlara ise ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.
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