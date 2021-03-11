Sağlık Bakanlığı ev karantinası kriterlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermekte olduğu belirtildi.
• 75 yaş üstü yaşlılar
• 6 yaş altı çocuklar
• Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
• İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
• Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
• 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
• 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar
• Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler
• Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler
• Otizm spekturumu
• Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
• Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar
• Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler
• Organ ve kök hücre nakilli hastalar
• Gebelik Aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen, maske takma, karantina kuralları ve izolasyon kurallarına uymayanlara ise ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.