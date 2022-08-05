Sağlık Bakanı Altuğra, Ankara temaslarını değerlendirdi

“Elim dolu döndüm” Sağlık Bakanı Altuğra, ilaç sıkıntısının giderilmeye başlandığını, TC Sağlık Bakanlığı'nın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne 9 adet cihaz bağışında bulunduğunu, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı yeni devlet hastanesi konusunda ihale sürecinin hızlandırıldığını ve ülkeye mobil sağlık aracı gönderileceğini açıkladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temaslarını değerlendirdi.

Altuğra, görüşmeleri neticesinde, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının giderilmeye başlandığını, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 9 adet cihaz bağışında bulunduğunu, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı yeni devlet hastanesi konusunda ihale sürecinin hızlandırıldığını ve ülkeye mobil sağlık aracı gönderileceğini açıkladı.

Altuğra, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı yeni devlet hastanesi konusunda Türkiye’de uluslararası ihaleye çıkılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmelerinin verimli geçtiğini belirterek, görüşmeden “eli dolu” olarak döndüğünü vurguladı.

Altuğra, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeler sonrasında giderildiğini ifade ederek, Anavatan Türkiye’nin her konuda olduğu gibi sağlık alanında da Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu kaydetti, ilaç sıkıntısının yüzde 99 oranında giderildiğini işaret etti.

Altuğra, şöyle devam etti:

“Ülkede en çok ihtiyaç duyduğumuz şu sıralarda ilaç eksikliği yönündeki sorunumuzdu, global bir sorun olduğunu biliyoruz, dünya genelinde yaşanan bir ilaç eksikliği sıkıntısı var. Ancak bu sıkıntıyı biz bu gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda yüzde 99 gidermiş bulunuyoruz. Bunun müjdesini Kıbrıs Türk halkına buradan vermek istiyorum . Özellikle kanser hastalarının ilaçları ve romatizma sıkıntısı olan hastalarımızın ilaçları adamıza varmıştır. Geriye kalan ilaçların da eksikliği önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Hangi kalemlerde ilaç eksikliklerimizi varsa , kanser ilacından seruma kadar liste halinde sayın bakana sunduk bu ilaçlarıın eksikliğinin giderileceğini bize söyledi ve gereğini de yaptı.”

Altuğra, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 9 adet cihaz bağışında bulunduğunu da ifade ederek, cihazların en erken zamanda devlet hastanesinde hizmete gireceğini kaydetti.

Altuğra, Sağlık Bakanlığı'nın geçen günlerde hayata koyduğu “Sen gelemezsen biz geliriz” isimli projesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Altuğra, evinden çıkamayan yaşlı, engelli hastaların tedavisi için Türkiye’den “mobil sağlık aracı” talebinde bulunduklarını ifade ederek, aracın önümüzdeki günlerde ülkeye geleceğini belirtti.

Altuğra, bu konuda şunları kaydetti:

“Biz engelli dostu bir sağlık sistemi de hayata geçirme gailesindeyiz ve çabasındayız. Biz bu projemizi desteklemek adına yine Anavatan'dan talebimiz mobil sağlık aracını ülkemize taşımak istiyoruz. Bu mobil sağlık aracının ülkemize gelmesi ile birlikte, yatağa bağımlı engelli kardeşimiz, hastaneye gidemiyorsa, biz mobil sağlık aracımızla onun evine gideceğiz pansumanımızı yapacağız veya ihtiyaçları neyse o yönde gerekeni yapacağız. Biz sağlık hizmetini ayaklarına götüreceğiz.”

Altuğra, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı yeni devlet hastanesi konusunda ise Türkiye’de uluslararası ihaleye çıkılacağını belirterek, çalışmaların oldukça yoğun bir gündemle devam ettiğini kaydetti.

