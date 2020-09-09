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Rehavetinizin acısını ülke olarak hep birlikte çekeceğiz

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Pandemide görevli doktorlardan Hatice Çiner Çağlayan, Bakanlar Kurulu kararlarını yetersiz buldu ve "Almadığınız önlemler sebebiyle 2-3 hafta içinde vakaları artmış ve covid dışı hastalar dahi sağlık hizmeti alamayacak duruma gelmiş bir sağlık sistemimiz olacaktır" dedi

Rehavetinizin acısını ülke olarak hep birlikte çekeceğiz
 
 
 
Bakanlar Kurulu kararlarının ardından ilk tepki Dr. Hatice Çiner Çağlayan'dan geldi. Açıklanan kararları eksik ve yetersiz bulduğunu dile getiren Doktor Çağlayan "bugünkü rehavetinizin acısını ülke olarak hep birlikte çekeceğiz" dedi.
 Dr. Hatice Çiner Çağlayan'ın açıklaması şöyle:
"Pandemide görevli bir hekim olarak bakanlar kurulu tarafından revize edilerek açıklanan kararları eksik ve yetersiz buluyorum ! Özellikle okullar ile ilgili olarak ; yetkilileri tenefüs ve yemek saatlerinde okullara durumu görmeye ve risk değerlendirmesi yapmaya davet ediyorum ! 3-7 yaş grubundan tenefüste koşarken maskesinin takılı olmasını veya koşmamasını bekleyemezsiniz!
Bugün (dün) almadığınız önlemler sebebi ile 2-3 hafta içinde sağlık çalışanları tükenmiş , vaka sayıları logaritmik olarak artmış ve covid dışı hastalar dahi sağlık hizmeti alamayacak duruma gelmiş bir sağlık sistemimiz olacaktır . Bugün alınacak tedbirler kontrolümüzden çıkmakta olan salgını yeniden dizginleyebilmek için olmalıdır ! Salgın kontrolden çıkmadığı için yeterli tedbir almayı uygun bulmuyor iseniz , bugünkü rehavetinizin acısını ülke olarak hep birlikte çekeceğiz"
 
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