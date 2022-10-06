Popüler besin desteği : Kolajen

Kolajenin en iyi kaynağı hayvansal besinlerdir. Özellikle kemikli etler ve hatta sakatat grubundaki besinlerdir. Kelle paça, işkembe çorbaları, kuzu paçası, kemikli tavuk veya kemikli eti kısık ateşte uzun sürede pişirmek kolajen ve kolajen hammaddesi olan Gag olumunu daha fazla içeriyor.

Buğulanmış veya fırında hazırlanan balıklar, kemiği ile birlikte yenebilen istavrit, hamsi v.b. balıklar veya kemiği ile birlikte uzun süreli kaynatılan balıklar da çok iyi kolajen ve Gag kaynağıdır.

Turuncu ve kırmızı sebzelere beslenmenizde yer açın, özellikle havuç, bal kabağı gibi çünkü turuncu sebzeler lutein, A Vitamini, kırmızı ve mor renkteki (pancar, kırmızı biber, mor sarma gibi) sebze meyveler ise likopen ve antosiyanin içermesi nedeniyle hem kolajen üretimini destekler ve mevcut kolajen yıkımını yavaşlatırlar. Ananasta bulunan bromelin maddesinin de koruyucu olduğunu bilmekte yarar var.

Yüksek lizin ve prolin amino asitlerini içerdiği için yumurta beyazı da kolajen üretimi yapımında önemlidir.

Hesperidin maddesi çok güçlü bir kolajen koruyucudur. Hesperidin maddesi tüm turunçgillerin alt kabuk kısmındaki beyaz bölümdür. Bu yüzden portakal yerken beyaz kısımları da tüketmekte yarar vardır.

Kolajen Üretimi İçin En İyi Besinler

Yaban mersini

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Sarımsak

Beyaz çay

C vitamini içeren meyveler (çilek, ananas, narenciye)

Soya ürünleri

Fasulye

Kırmızı meyve ve sebzeler

A vitamini içeren besinler (havuç, kavun, ıspanak, tatlı patates)

Omega 3 yağ asitleri (balık, ceviz, keten tohumu)

Kemik suyu ve yumurta beyazı

Kolajen; bağ doku ve kemiklerimizin esas maddesidir. Eklem, kemik, kas ve kiriş sistemimizin en özel maddesidir. Fakat tüm bu özelliklerinin yanı sıra son yıllarda kolajenin bu kadar ün yapmasını sağlayan bir diğer özellikte cildimize güç, kuvvet, esneklik, sıkılık ve dayanıklılık vermesidir. Vücut özellikle gençlikte kendi kolajen üretimini sağlarken yaş aldıkça vücut kolajen üretimini azaltır ve yıllar ilerledikçe kolajen rezervelerimizde azalır buna bağlı olarak cildimiz gevşer, sarkar, kırışıklıklar artar. Son yıllarda özellikle besin destek endüstrisinin en önemli uğraşlarından biri de kolajen destekleri olan ek kolajen veya kolajen hammaddesi olan glikozaminoglikanları (gag) üretmektir.Peki doğal yollarla (haplar dışında) yani doğal beslenmeyle kolajen üretimimizi artırabilir miyiz ? Bu hafta Halkın Sesi Gazetesi sağlık köşemizde sizlerle…Çevresel kirlilik, şeker, rafine edilmiş karbonhidratlar, nişasta bazlı früktoz, serbest radikal oluşumu, sigara, alkol, solaryum, uv ışınları, güneşten iyi yararlanamama, menopoz gibi faktörler kolajen yıkımını hızlandırır.Kolajen azalmasını sadece ciltteki kırışıkların artışı olarak düşünmeyin. Kolajen azlığı kemik ve eklemlerin hızlı aşınmasını, saç kalitesini de olumsuz yönde etkiler. Buna bağlı romatizma, kıkırdağa bağlı problemlerin ayrıca kas ve kemik erimesini de hızlandıracağını unutmayınız.