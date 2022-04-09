banner762
banner815
Kinder’de salmonella paniği
Kinder’de salmonella paniği
20 0
Sıcaklık düşüyor, fırtına geliyor
Sıcaklık düşüyor, fırtına geliyor
98 0
 
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açılıyor
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açılıyor
9 0
“İftar yemekleri neden verilmiyor?”
“İftar yemekleri neden verilmiyor?”
200 0
30 0
“Zamdan indirim yalan oldu”
“Zamdan indirim yalan oldu”
17 0
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
102 0
banner797
banner794

Pilli,sağlık çalışanlarını sağduyuya davet etti

banner476

Bakan Pilli, pazartesi gününden itibaren eylem karar kararı alan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nı (Tıp-İş) sağduyulu olmaya davet etti

Pilli,sağlık çalışanlarını sağduyuya davet etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de halen pandemi koşullarının devam ettiğine dikkat çekerek ekonomik bir krizden geçilen bu günlerde halkın sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaması için sağduyu çağrısı yaptı; Tıp-İş’le diyaloğa hazır olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, pazartesi gününden itibaren eylem karar kararı alan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nı (Tıp-İş) sağduyulu olmaya davet etti.

Pilli, bu zor günlerde halkın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması ve sağlık alt yapısındaki mevcut sorunları aşmak adına hükümetin ve bakanlığının büyük çaba sarf ettiğini kaydederek şunları belirtti:

“Özellikle hastalarımızın sağlık hizmetlerinden yoksun kalmaması ve herhangi bir zarar görmemesi için daha önce bazı doktorlarımıza açmış olduğum soruşturmaları geri çektiğimi ve pazartesi günü polikliniklerde hasta bakmama yönünde eylem kararı alan Tıp-İş ile diyalog yoluna gitmeye hazır olduğumu kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Halkın sağlığının her şeyden önce geldiğinin bilinciyle sağlıkla ilgili tüm sendika ve paydaşlarla görüşerek sıkıntıları birlikte aşabileceğimizi bir kez daha dile getirir, eylem kararı alan Tıp-İş'i sağduyulu olmaya davet ederim.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.