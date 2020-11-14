Paniğin artacağı bir döneme girdik

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, Kasım- Nisan aylarını kapsayan 5 aylık süreçte insanların kapalı ortamlarda bulunacağından dolayı çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, Kasım- Nisan aylarını kapsayan 5 aylık süreçte insanların kapalı ortamlarda bulunacağından dolayı çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kamiloğlu açıklamasında; "Yüz yüze eğitim devam etmeli ve evlere kapandığımız dönemdeki ekonomik sıkıntılar tekrar yaşanmamalı" ifadelerine yer verdi.

Kamiloğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Önümüzdeki süreç, kış aylarının başladığı, çoklu ortamlarda evlere, mekanlara kapandığımız bir zaman olacak.

Beni sevindiren insanımız kendisini de sevdiklerini de nasıl koruyacağını biliyor.

Kasım- Nisan arasındaki dönemde, iki noktadan dolayı çok dikkatli olmak durumundayız.

Yüz yüze eğitim devam etmeli ve evlere kapandığımız dönemdeki ekonomik sıkıntılar tekrar yaşanmamalı.

Gerisini ise, bilim halleder. Sağlık bilimi, son dönemlerde artan tecrübe ve güçlenen alt yapımızla birleşince, şimdi daha güçlüyüz.

Ama bu güç sınırsız değildir. Korunma sokakta başlamalı, evde devam etmeli.

Sağlık sistemini zora sokacak vaka sayısına ulaşmadan bu kritik beş ayı atlatmalıyız.

Bir hekim olarak, sadece birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız ya da sağlık alt yapımıza değil, aynı zamanda ülkemin insanına da güveniyorum.

Güney Kıbrıs'ta vakalar ve ölüm sayıları gün geçtikçe artıyor. Sağlık alt yapılarına güvenmelerine rağmen özellikle yurt dışından gelenlere PCR kontrolü yapılmaması import vakaları artırmış, halkın da dikkat etmemesiyle temaslılar giderek artmış, gençlerin hastalığı ciddiye almayıp yaşlıları ve ek hastalığı olanları korumamalarından dolayı ölüm oranları artmıştır. Yani bu da bize bugüne kadar çizdiğimiz yolun doğru olduğunu, tedbirlerimizin yerinde olduğunu ispatlar nitelikte oluyor. Güney Kıbrıs'ta vaka sayıları kontrol altına alınana kadar zamana ihtiyaç var. İnanıyorum ki kara sınır kapılarındaki önlemlerin artırılması için yakın zamanda adım atılacaktır.

Kuzey Kıbrıs'taki vaka sayıları şuanda sağlık alt yapımızın kolaylıkla başa çıkabileceği orandadır. Yerel vaka yok denecek kadar az. 7 gün karantina riski en aza indirdi. Çift PCR, şu ana kadar iç bulaşa izin vermeyecek kadar doğru ve hassas uygulanıyor.

Bizde şimdilik her şey kontrol altındayken, belki de sağlık alanında olsun bir uzlaşıya varılıp, Güney Kıbrıs'taki meslektaşlarımıza destek çağrısında bulunma zamanımız gelmiştir.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, siyasetten bağımsız, şu ana kadar uygulanabilir ve olumlu sonuçlar veren bir yol izledi.

Son olarak, kış ayları ile birlikte paniğin de artacağı bir döneme girdik. Dikkatli olacağız, her ateş ve öksürüğün Covid 19 olmayacağını bileceğiz. Tedbiri elden bırakmadan, hekim arkadaşlara danışmaktan kimse çekinmesin.

İlk kez Covid 19 ile bir kış sürecine girdik. Birlik ve dayanışma içerisinde bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum..."

