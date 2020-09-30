Pandemide online eğitim çocuğunuzun sağlığını bozmasın

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aydoğ anlattı: ‘Uzun süre bilgisayar başında olmak duruş bozukluğu, bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklara zemin hazırlıyor’ diyen Aydoğ, anne babalara önerilerde bulundu.

Sürekli bilgisayar, telefon ve tabletlerden uzaklaştırmaya çalıştığımız çocuklar online eğitim nedeniyle saatlerce ekran karşısında ders dinlemek zorunda. Peki bu durum onların omurga sağlığını nasıl etkiliyor? Ev ortamında nasıl bir çalışma düzeni sağlamalı, hangi hatalı alışkanlıklara son verilmeli? İşte Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aydoğ'un yanıtları…

Prof. Dr. Tolga Aydoğ

YERDE,KOLTUKTA ÇALIŞMAMALI

Çocuğunuz yerde, yatakta veya salondaki koltukta değil; mutlaka masasında ve oturduğu kısmı yükselip/alçalabilen, kolları çıkabilen, arkası yatabilen uygun bir çalışma sandalyesinde çalışmalı. Aksi halde tüm omurga, kollar, dizler ve kalçalar kötü yük dağılımının etkisiyle çok ağrıyacaktır.

EKRANI ÇOK AŞAĞIDA OLMAMALI

Çocuğunuzun bilgisayarın monitörünü gözünden 50-75 santim uzakta olacak şekilde yerleştirin. Bilgisayar ekranının orta noktası mutlaka göz hizasının hafif aşağısında olmalıdır. Ekranın çok alçak ve çok uzak olması, çocukların başlarını ve omuzlarını öne doğru eğmesine, bunun sonucunda da boyun fıtığı, kas ağrıları ve duruş bozukluklarına yol açabilir.

BEL BOŞLUĞU DESTEKLENMELİ

Çocuğunuzun omurga kökenli kas ağrıları yaşamaması için sandalyede otururken, bel boşluğu sandalyenin arkasına temas etmeli. Eğer temas etmiyorsa bel boşluğunu küçük bir yastıkla destekleyin. Sandalyesine sırtını dayadığında, sandalyenin arka kısmının yüksekliği kürek kemiklerinin en az yarısına kadar ulaşmalı ve otururken boyun, sırt ile beli rahat durumda olmalıdır.

MOLA VERMEYİ UNUTMAMALI

Çocuklarınız dersler aralarında mutlaka 5-10 dakika kalkıp, bir süre dolaşmalı. Bu kısa süreli molalar zihinlerini boşaltmaya da yardımcı olur.

SPOR YAPMALARI SAĞLANMALI

5-18 arası yaştaki çocuklar için günde 60 dakika spor yapmaları önerilmektedir.

ABUR CUBURDAN UZAK DURMALI

Çocuğunuz bilgisayar/televizyon karşısında çalışırken, masasının üzerine asla abur cubur, koymayın. Masasının üzerinde sadece su bulundurun. Çocuklarınız evde iken çok susamayıp, yeteri kadar su içmeyebilirler. Halbuki su vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan çok önemli işlevlere sahiptir. Ayrıca uzun süre kalkmadan çalışmak ve az su içmek böbrek taşına neden olabilir.

SOKAKTA AKRANLARIYLA OYNAMALI

Çocuk için arkadaşlarının, öğretmenlerinin, okul personelinin eğitimde çok ciddi rolü vardır. Dolayısıyla tedbir alarak onların kendi yaşıtlarıyla etkileşebileceği uygun ortamları sağlamak gerekir.

KISITLAMA GETİRİLMELİ

Bilgisayar ve televizyon karşısından sabahtan, akşama geçirilen süre sonrasında, çocuklarınızın öğrenim zamanı dışında telefon/bilgisayar ve televizyon başında vakit geçirmesine izin vermeyin. Ekran başında uzun vakit geçirmek gözlerini ve özellikle gece vakti bunu yapmak ise uykusunu kötü etkiler.