Pandemi Hastanesi’ne hasta yatışı başlıyor

Acil Durum Hastanesi’nde hasta yatışı birkaç gün sonra başlayacak ancak mevcut hastalar yeni hastaneye taşınmayacak, bundan sonra gelen hastalar buraya yatırılacak



Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin açıldığını, hasta yatışının birkaç gün sonra başlayacağını dile getirdi.

Mevcut hastaların yeni hastaneye taşınmayacağını kaydeden Pilli, “Hastanedeki hastalar sıfırlanacak. Bundan sonra gelen hastaları buraya yatıracağız” dedi.

Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki Nöroloji Bölümünün Pandemi Hastanesine taşınacağını ve Dr Burhan Nalbantoğlu’ndaki Ayakta Tanı Merkezi’nin hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Pilli, mevcut yapıyı bozmadan çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, “Eski hastaneden Pandemi hastanesine hasta taşınmayacak. Nöroloji Bölümü eski hastane ile pandemi arasında eşgüdüm içinde çalışacak. Yeni vakalar, Pandemi Hastanesi’ndeki Nörolojiye yatırılacak. Eski Hastanedeki Nöroloji Bölümündeki hastalar bitince artık buraya hasta kabul edilmeyecek” dedi.

Pilli, Covid-19 ile mücadelede hizmet veren personelin bir kısmının Acil Durum Hastanesi’ne aktarılacağının bilgisini de verdi.

Pilli, Pandemi Hastanesinin düzenli çalışabilmesi için hemşire ve doktora ihtiyaç olduğunu belirterek, bu konuda adım atılması için kadro açılmasını beklediklerini söyledi. Pilli, hemşire alımı için Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurduklarını ve 10 doktorun alınması için Bakanlar Kurulundan onay beklendiğini açıkladı.



