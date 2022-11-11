Özellikle Çocukları Ve Yaşlıları Etkileyen Yeni Bir Salgın! RSV

RSV isimli virüs son dönemde çok sayıda insanın, özellikle de çocukların ciddi sağlık sorunu yaşamasına neden oluyor

Geçtiğimiz birkaç yılda insanlık olarak modern zamanların en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşadık. Kovid-19 salgını, tüm insanlığı son derece olumsuz bir şekilde etkiledi. Virüsün daha az ölümcül bir forma evrilmesi ve aşılar, tüm dünyada pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesini sağladı. Ancak koronavirüsün tamamen ortadan kalktığını söylemek doğru değil. Bununla birlikte halk sağlığı uzmanları, kış aylarına yaklaştıkça Kovid-19’un yanında yeni salgınların görülmeye başladığını ifade ediyor: Grip ve RSV!

Son dönemde RSV enfeksiyonunun önemli ölçüde artış gösterdiği biliniyor. Açılımı “Respiratuar Sinsisyal Virüs” olan hastalık solunum yolu enfeksiyonlarına neden olarak bebekleri, yaşlıları ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri ciddi şekilde etkiliyor. Peki tam olarak nedir bu RSV, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşıyor? İşte son dönemin özellikle çocukları ve yaşlıları etkileyen yeni salgını hakkında bilmeniz gerekenler…

RSV, tıpkı grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüs

Ancak özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ölümcül olabiliyor. ABD Hastalık Önleme Merkezlerine göre yılda 117 bin yaşlı, bu virüs nedeniyle hastaneye başvuruyor, 14 bin insan ise hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Belirtileri nelerdir?

RSV ile enfekte olan pek çok insan, soğuk algınlığı veya grip semptomlarına benzer belirtiler gösteriyor. Virüsün en yaygın belirtileri burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve öksürük. Bununla birlikte tedavi edilmediği durumlarda alt solunum yollarına yayılarak zatürreye veya çeşitli akciğer iltihaplarına neden olabiliyor. Enfeksiyonun kötüleştiğine işaret eden bu gibi durumlarda balgamlı öksürük görülebiliyor…

RSV nasıl bulaşıyor?

Tıpkı diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi RSV de son derece bulaşıcı. Öksürük, hapşırma veya öpüşme yoluyla bulaşabiliyor. Bununla birlikte virüsün vücuda gözler, burun veya ağız yoluyla girebildiği biliniyor. Ayrıca virüslü yüzeylere temas ettikten sonra yüzlerine dokunan kişilere de bulaşabiliyor.

Virüse yakalananlar 3-8 gün boyunca hastalığı bulaştırmaya devam ediyor

Ancak bilimsel çalışmalara göre bu süre bebeklerde ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha uzun. Uzmanlar, enfekte bebeklerin ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin 4 hafta boyunca virüsü yaymaya devam ettiğini ifade ediyor.

Hastalık; bağışıklık sistemi zayıf kişiler, 65 yaş üstü insanlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için büyük bir risk teşkil ediyor

Yaşlıların daha düşük akciğer kapasitesine sahip olması, onları risk grubunun öncelikli unsurları haline getiriyor. Hâlihazırda bir kalp rahatsızlığı, astım veya kronik akciğer rahatsızlığı olan kişilerin semptomları RSV nedeniyle ağırlaşabiliyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ise virüsün etkileri çok daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkabiliyor.

RSV, bebekler için de son derece tehlikeli

Uzmanlara göre neredeyse tüm çocuklar 2 yaşına geldiklerinde RSV enfeksiyonuna yakalanıyorlar. Bebeklerin büyük bir bölümü, hastalığı gribe benzer semptomlar göstererek atlatıyor. Ancak virüs, bebeklerde şiddetli bronşite veya zatürreye neden olabiliyor. RSV, bu nedenle bebekler için de son derece tehlikeli…

RSV, havaların soğumasıyla birlikte salgına dönüştü

Uzmanlar grip vakalarında da önemli bir artış olduğunu belirtiyor. Öte yandan koronavirüs salgını da sona ermiş değil. Bu üç hastalığın aynı anda çok sayıda insanı etkilemesi, son dönemde yeni bir terimin ortaya çıkmasına neden oldu: Üçlü salgın!

Uzmanlara göre enfeksiyonun bir salgına dönüşmesinde, geçtiğimiz yıllardaki pandemi kısıtlamalarının etkisi var

Kovid-19 pandemisinin zirve dönemlerinde uygulanan maske ve sosyal mesafe önlemleri hem gribin hem de RSV enfeksiyonunun önemli ölçüde azalmasını sağlamıştı. Ancak kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte grip ve RSV vakalarında önemli bir artış başladı.

Pandemiden önceki dönemlerde bile binlerce çocuğun RSV nedeniyle hastanelere başvurduğu biliniyordu. Bugünlerde ise ABD gibi bazı ülkelerde RSV vakaları nedeniyle sağlık sisteminin zorlanmaya başladığı ifade ediliyor.

Özellikle çocuklar, pandemi döneminde enfeksiyona karşı bağışıklık geliştiremedi. RSV’nin salgına dönüşmesinde bu durumun da payı var

Pandemi döneminde dünyanın pek çok ülkesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bu nedenle dünya genelinde milyonlarca çocuk RSV gibi pek çok hastalığa karşı bağışıklık geliştirmedi.

Uzmanlar pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte okullara dönen çocukların virüse karşı savunmasız vaziyette olduğunu ifade ediyor. Bu durum hem çocukların normalden daha fazla etkilenmesine hem de virüsün bir salgına dönüşmesine neden oluyor. Öte yandan bazı uzmanlar kış aylarında salgının daha şiddetli bir hale gelmesinden endişe ediyor…