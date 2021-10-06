Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri

GO – Mysteria Beslenme ve Diyet Merkezi direktörü diyetisyen Gizem Oymacı, kanser için farkındalık ayı olan Ekim ayında kansere karşı beslenmeyle alınabilecek önlemlerle ilgili önerilerini paylaştı. Gizem Oymacı’nın kansere karşı beslenmeyle alınabilecek önlemlerle ilgili açıklaması ve önerileri şöyle:



“Merhaba! Bildiğiniz üzere Ekim ayı meme kanseri için farkındalık ayıdır. Maalesef günden güne daha çok yaygınlaşan kanserin artık hepimiz farkında olsak da kansere karşı yapabileceklerimizi göz ardı ediyoruz. Oysa hepimiz koruyucu yöntemler ve erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bu doğrultuda ben de bugün sizlere kansere yakalanma riskimizi azaltmak için yapabileceğimiz beslenme önerilerinde bulunmak istiyorum. Sağlıklı vücut ağırlığımıza ulaşmak ve onu korumak. Diyetimizdeki ağır kızartmalar, yağlı etler, cips tarzı paketli ürünler gibi özellikle doymuş yağdan zengin besinlerin tüketimini minimumda tutmak. Günde en az 5 porsiyon taze sebze ve meyve tüketmek. Özellikle antioksidan özelliği taşıyanları diyetimizden eksik etmemek. Yüksek karbonhidrat tüketiminden kaçınıp, ihtiyacımız olan karbonhidrat miktarını basit olanlar yerine (rafine şeker, şeker içeren gıdalar vb.) kompleks karbonhidratlardan (tam tahıllar, tam buğday unundan elde edilen besinler, bulgur vb.) karşılamak. Haftada en az 2 kere kurubaklagil ve balık tüketmek. Günlük tuz alımımızı 6 gramın altında tutmak. Pişirme yöntemlerinde, kanserojen madde oluşumunu artıran kızartma, kömür ateşine çok yakın olarak pişirme gibi yöntemler yerine fırın, ızgara ve buharda pişirmeyi tercih etmek. Katkı maddesi içeriği olan besinler, rafine işlem görmüş besinlerden mümkün olduğunca uzak kalmak. Alkol ve sigara tüketiminden kaçınmak. Günde 2-2.5 litre su tüketmek.”



