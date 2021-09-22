Oymacı’dan diyabetlilere yönelik bilgilendirme

Go-Mysteria Beslenme ve Diyet Merkezi direktörü diyetisyen Gizem Oymacı, okul sezonu açıldığı bu günlerde diyabetli çocuklar/gençler ve onların öğretmen ve arkadaşlarına yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Çantalarınızda mutlaka ara öğün ihtiyacınız olursa tüketmeniz için meyve, kurumeyve ve kuruyemiş, süt, ayran tarzı besinler bulundurun!Öğretmenlerinizi diyabetinizin varlığından haberdar edip, kan şekerinizi ölçmek, ara öğün yemek gibi ihtiyaçlarınız için izin isteme işini kolaylaştırın!Öğle yemeklerinizi okulda yemeniz gerekiyorsa insülininizi soğuk şartlarda saklayabilmek adına yanınıza bir termos alın ya da okul yönetiminden çay ocağı, öğretmenler odası veya kafeteryada bulunabilecek buzdolabında saklamak için izin isteyin!Hipoglisemi ihtimaline karşı yanınızda glukoz tablet veya küp şeker bulundurup, arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize de acil bir durumda müdahale için nerede bulundurduğunuzu söyleyin!Beden eğitimi derslerinden önce kan şekerinizi ölçerek 100mg/dl altı ve 250mg/dl üstü ise gerekli önlemleri alın!Öğretmenler ve arkadaşlar için;Sınıfınız içerisinde diyabetli bir birey bulunuyorsa ona sorarak veya internet aracılığıyla diyabetlilerin yaşayabileceği acil durumlarda ne yapmanız gerektiğini öğrenin!Diyabetli bireylerin sizden tek farkının insülin üretemiyor olmak olduğunu aklınızda tutup, onları dışlamak, iğne yaparken görünce aşırı tepkiler vermek, pompa veya sensör görürseniz garip bir şekilde bakmak gibi davranışlardan kaçının!