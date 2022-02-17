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Organ bağışında çığır açan yenilik:

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Organ bağışında çığır açan yenilik Kanadalı bilim insanları, organ bağışı sırası bekleyen hastalar için umut olacak bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı. Buna göre artık kan grubu uyumu tarihe karışıyor...

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Organ bağışında çığır açan yenilik:

 

 Kanada’da yeni geliştirilen bir tedavi yöntemi, özellikle organ bağışı bekleyenler için mucize olabilir…

 Kanada’daki bilim insanları, organ bağışları sırasında en büyük problem olan kan grubu uyumunun artık tarihe karıştığı müjdesi verdi. Yeni geliştirilen prosedür sayesinde akciğer, kalp ve böbrek nakillerinde yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması da hedefleniyor.

Şu anda, organ bağışları, kan gruplarına göre eşleştirilerek yapılıyor. Yani A Rh pozitif olan bir kişi organ bağışını ancak kendi kan gurubundaki yani A Rh pozitif kişilerle yapabiliyor. Ancak artık bu sistemin tamamen ortadan kaldırılarak, kan grubu fark etmeksizin organ bağışı yapılabilecek.

TIBBİ ACİLİYETİ OLAN HASTALARA ÖNCELİK SAĞLAYCAK

Kanada, Toronto’daki Ajmera Nakil Merkezi’nde cerrah olan Marcelo Cypel, uygun bir alıcının yeterince hızlı bulunamaması nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla görüşmesinin ardından bu projeye başladıklarını açıkladı.

Cypel, “Yeni geliştirilen tedavi yöntemi sayesinde organlar ‘evrensel’ hale gelecek ve kan uyuşmazlığı ortadan kalktığı için tıbbi aciliyeti olan hastalara öncelik tanınabilecek. Bu durum daha az organ israfı anlamına gelirken daha da önemlisi daha fazla hayat kurtarabileceğiz.” dedi.

Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde antijenler olarak bilinen şeker moleküllerinin varlığı ile belirleniyor. A tipi kanda A antijeni, B kanında B antijeni bulunuyor. AB kan grubunda iki antijen de yer alırken, O tipi kanda hiç bulunmuyor.

Wang, “Tüm organları evrensel O tipine dönüştürürseniz, bu engeli tamamen ortadan kaldırabilirsiniz” dedi.

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