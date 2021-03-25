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"Önceliğimiz kronik hastaların tümünü aşılama"

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Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üzeri, kronik hastaların tümünün aşılanma programının bitirilmesiyle birlikte yine aynı kriterler çerçevesinde daha alt yaş gurupları ile aşılama programının devam edeceğini açıkladı

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"Önceliğimiz kronik hastaların tümünü aşılama"
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Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üzeri, kronik hastaların tümünün aşılanma programının bitirilmesiyle birlikte yine aynı kriterler çerçevesinde daha alt yaş gurupları ile aşılama programının devam edeceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bu aşı programı çerçevesinde önceliğin Covid-19 hastalığının hayati tehdit oluşturduğu kronik hastalığı olup ileri yaş guruplarındaki vatandaşlar olduğu, hiçbir meslek gurubu ve sektöre ayırım yapmaksızın devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana daha şeffaf, daha adil bir aşılama sistemi için  hiç vakit kaybetmeden çalışmalarımızı başlattık ve öncelikle aşı programını dijital bir ortama taşıdık.

Sağlık Bakanlığı dijital aşı programı ile vatandaşlarımıza ciddi bir kolaylık sağlamış, daha adaletli bir aşı uygulama sistemini hayata geçirmiş bulunmaktadır. Bu uygulama belli kriterler çerçevesinde sürecektir.

65 yaş üzeri, kronik hastaların tümünün aşılanma programının bitirilmesiyle birlikte yine aynı kriterler çerçevesinde daha alt yaş gurupları ile aşılama programı devam edecektir.  

Sağlık Bakanlığı olarak uyguladığımız kriterler DSÖ ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı kriterler ile paralellik göstermektedir.

Bu aşı programı çerçevesinde önceliğimiz Covid-19 hastalığının hayati tehdit oluşturduğu kronik hastalığı olup ileri yaş guruplarındaki vatandaşlarımızdır.

Bilinmesini isteriz ki hiçbir meslek gurubu ve sektöre ayırım yapmaksızın dijital aşı uygulamasına başvuruda bulunan hangi vatandaşımız hangi kriterlere uyuyorsa aşı uygulamamız aynı şeffaflık ve kayıt alıntına alınarak devam edecektir.”

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