Ölümcül risk çok yüksek! Önce kalp ritmini bozuyor..

Vitamin, takviye ve besin elementleri içeren takviye gıdalar ölümcül risk taşıyabiliyor. Uzun süredir bilinçsizce kullanılan takviyelerin kalp krizine neden olduğu öne sürülüyor. Vitamin eksikliğini gidermek veya enerjiyi yükseltmek için kullanılan takviye gıdalar ve vitaminler yüksek oranda risk içeriyor.





Sağlık kuruluşlarına göre, atletik ve zihinsel performansı geliştirmek için yaygın olarak kullanılan dört takviye, kalp ritmi bozukluğuyla bağlantılı.

ARİTMİ BELİRTİLERİ

Kalp ritmi bozukluğu, aritmi olarak da biliniyor. Kalp atışında bozukluğa neden olan kalp ritmi bozukluğu, organın çok yavaş, çok hızlı veya düzensiz atmasına neden olabilir. Anomali zararsız olabilirken, ciddi vakalar ölümle sonuçlanabilir. Çalışmalara göre; durumun gelişimiyle ilişkili 4 gıda takviyesi ortaya çıktı.

Aritmi belirtileri çarpıntı, baş dönmesi, bayılma ve nefes darlığıdır, ancak bu belirtiler her zaman kalpteki anormallikleri göstermez.

Kalp rahatsızlığı olan 60 yaş üstü kişiler en yüksek risk grubundadır. Aşırı alkol alımı, tiroit hastalığı ve yüksek tansiyon gibi diğer sağlık sorunları da kalp atışlarında anormalliklere yol açabilir. Aritmi ile ilişkili kola fıstığı, guarana, efedra ve kreatin dört suçlu olarak gösteriliyor.

KOLA CEVİZİ

Kola cevizi, yüksek miktarda C vitamini, A vitamini ve kafein içeren kola ağacının meyvesidir. Kola Nut, kola cevizi veya kola fındığı olarak anılan meyve kola içeceğinin de temel maddelerinden biridir.

Kafein, yorgunluk ve depresyonu yenmek için yararlı olan merkezi sinir sistemini, kalbi ve kasları uyararak çalışır. Bu da kalp rahatsızlıklarına açılan kapıyı aralayabilir.

KREATİN

Kreatin vücut tarafından doğal olarak üretilir. Kırmızı et ve deniz ürünlerinde kullanılır. Genellikle egzersiz performansını ve kas kütlesini iyileştirmek için ek olarak alınır. Bunun nedeni, kaslar için enerji yapımında doğrudan yer almasıdır. Bu nedenle spor takviyelerinin çoğunda kullanılır.

EFEDRA

Efedra, 2004'ten beri ABD'de bir besin takviyesi olarak yasaklanmıştır. Hatta efedra katkılı herhangi bir ürünü reçetesiz satmak veya tedarik etmek yasa dışıdır.

GUARANA

Amazon'a özgü olan Guarana çok miktarda kafein içerir. Bazen enerji içeceklerinde kullanılır. Sıklıkla tüketilirse, sinir sistemini ve kalbi de uyardığı için güvenli olmayabilir.