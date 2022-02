Nor ve Sağlık

Nor peyniri içerdiği yüksek B12 sayesinde günlük B12 ihtiyacımızın çeyreğini karşılamaktadır. Kalp ve nörolojik rahatsızlıklar için B12 çok önemlidir. Beyini siniri alyuvarlar ve pek çok hayati fonksiyon için B12 önemlidir.

Gelişim çağındaki çocuklarda, kemik sorunu yaşayan bireylerde, bağışıklığı zayıf olan bireylerde düzenli nor tüketilmesi önerilmektedir.

İçerdiği fosfor, kalsiyum sayesinde güçlü kemik yapımına destek sağlar osteoporozdan korur. Özellikle menopoz döneminde kadınlar için nor önemli bir besindir.

Özellikle diyet yapıp kilo vermeye çalışan bireyler için veya detoks uygulayan bireyler için tok tutucu özellik gösteren nor ara veya ana öğünlerde tüketimi uygundur.

Spor yapan ve/veya kas problemi yaşayan kişiler için düzenli nor tüketimi önerilmektedir Egzersiz sonrası kas toparlamada kas yorgunluğunu azaltmada ve kas kütlesinin artmasında nor içerdiği vitamin-mineraller nedeniyle etkilidir.

Kalsiyum vücutta depolanan yağın azaltılmasında ve yağ yakımında etkilidir, insülin direncinden koruyucudur. Nor peyniri kalsiyumdan oldukça zengindir.

1 dilim nor + kepekli etimek + közlenmiş kapya biber

Kepekli etimek üzerinede ezilmiş norlu avakado püresi

4 kurukayısı + 1 dilim nor + 10 badem

1 kase norlu semizotu ve salatalık salatası

Nor; yumuşak, sade, kremsi bir peynir türüdür. Taze peynirler arasında yer alır. Pastörize inek sütünün kesilmesinden elde edilen nor peyniri, yağsız, yağlı ve az yağlı, laktozsuz gibi çeşitlendirilebilmektedir.Besin değeri yönünden oldukça zengin olan nor, özellikle son yıllarda spor yapan bireyler tarafından popüler bir besindir.Protein, fosfor, selenyum, riboflavin ve kalsiyum açısından çok iyi bir kaynaktır.Karbonhidrat (g) 2Protein (g) 3.1Yağ (g) 0.09Lif (g) 0Kolesterol (mg) 2.1Sodyum (mg) 111.6Potasyum (mg) 41.1Kalsiyum (mg) 25.8Vitamin A (iu) 2.4Vitamin C (mg) 0Demir 0.05